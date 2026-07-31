Tottenham, mercato da urlo per De Zerbi: già spesi 267 milioni, ma gli Spurs preparano un’altra “bomba”

Tottenham scatenato sul mercato, De Zerbi guida la rivoluzione degli Spurs e annuncia un nuovo acquisto “bomba”: le parole del tecnico

Il Tottenham si prepara a vivere una stagione da protagonista in Premier League. Senza coppe europee da disputare e con un mercato estremamente ambizioso, gli Spurs possono diventare una delle grandi mine vaganti del campionato inglese. Al centro del nuovo progetto c’è Roberto De Zerbi, tecnico bresciano in carica dal marzo 2026 e sempre più coinvolto nelle scelte strategiche del club.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La dirigenza del Tottenham ha già investito cifre imponenti per rinforzare la rosa. Il colpo più costoso è stato Sandro Tonali, acquistato per 108 milioni di euro. A lui si aggiungono Matheus Fernandes, arrivato dal West Ham per 99 milioni, e Jan Paul van Hecke, prelevato dal Brighton per 60 milioni.

Tottenham mercato, non solo acquisti milionari

Oltre ai grandi investimenti, il Tottenham ha lavorato anche sui parametri zero, assicurandosi giocatori di esperienza come Senesi, Robertson e Dubravka. Un mix di qualità, fisicità e leadership pensato per alzare subito il livello della squadra.

In conferenza stampa, De Zerbi si è detto soddisfatto del lavoro svolto finora, ma ha lasciato intendere che il mercato non sia ancora chiuso: «Abbiamo completato solo il 60% del nostro mercato. Non è ancora finito, ora abbiamo un’altra bomba».

Un messaggio chiaro: il Tottenham non ha intenzione di fermarsi.