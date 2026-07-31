Il Bayer Leverkusen piomba su Miguel Gutierrez: ma resta ancora una forbice ampia con il Napoli. Cosa sta succedendo

Il Bayer Leverkusen vuole Miguel Gutierrez: distanza tra le cifre messe sul piatto e le richieste del Napoli. Novità importanti

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con una nuova trattativa internazionale che riguarda la corsia di sinistra. Il Bayer Leverkusen ha infatti messo nel mirino Miguel Gutiérrez, terzino sinistro in forza alla formazione azzurra. L’interesse del club tedesco è concreto e testimonia il grande apprezzamento per il profilo dello spagnolo, diventato un elemento di spicco nello scacchiere partenopeo. A rivelare i dettagli del deciso inserimento delle Aspirine è stato il giornalista Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport.

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Le cifre dell’affare: la distanza tra domanda e offerta

Tra le due società è attualmente in corso un dialogo per valutare la fattibilità economica di un’operazione che potrebbe decollare nelle prossime settimane. La dirigenza del Bayer Leverkusen valuta il cartellino del calciatore attorno ai 25 milioni di euro, ritenendola una cifra idonea al valore dell’esterno difensivo. Di parere diverso è invece la dirigenza del Napoli, che considera Miguel Gutiérrez una risorsa preziosa e parte da una valutazione minima di 30 milioni di euro.

Sebbene sussista una distanza di 5 milioni di euro tra la richiesta del club campano e la proposta della compagine di Bundesliga, i canali di comunicazione restano apertissimi. I club continueranno a trattare nei prossimi giorni per verificare se vi sia la possibilità di limare la differenza, magari tramite l’inserimento di bonus o una diversa strutturazione dei pagamenti.

Le prospettive per la fascia sinistra azzurra

L’eventuale cessione del classe 2001 garantirebbe un’importante plusvalenza per il bilancio azzurro, ma imporrebbe al contempo la ricerca di un sostituto di pari livello sulla corsia mancina. Gutiérrez ha dimostrato in Serie A una spiccata capacità di accompagnare l’azione d’attacco, garantendo velocità, precisione nei traversoni e una crescente solidità in fase di ripiegamento.

Qualora il Bayer Leverkusen decidesse di rilanciare per avvicinarsi ai 30 milioni di euro richiesti, la trattativa potrebbe subire un’accelerazione improvvisa. Nel frattempo, il Napoli attende le prossime mosse del club tedesco senza fretta di svalutare uno dei propri pezzi pregiati.