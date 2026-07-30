Colpo a sorpresa del Real Madrid, preso Carlos Espì dal Levante! Chi è il baby acquisto dei blancos, i numeri non mentono…

Il Real Madrid ha definito l’arrivo di Carlos Espì dal Levante! Chi è il baby acquisto, la sua storia e l’identikit tecnico

Il Real Madrid continua a rinforzare la propria rosa guardando ai migliori prospetti del calcio spagnolo. Attraverso una nota ufficiale, i Blancos e il Levante U.D. hanno annunciato il raggiungimento di un intesa totale per il trasferimento a titolo definitivo di Carlos Espí. Il giovane attaccante ha firmato un accordo a lungo termine che lo legherà al club madrileno per le prossime cinque stagioni, con scadenza fissata al 30 giugno 2031.

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I numeri di Carlos Espí con la maglia del Levante

A soli 21 anni, Carlos Espí vanta già un’esperienza importante maturata nelle fila del Levante, squadra con la quale ha disputato tre stagioni ad altissimo livello. Nel corso della sua avventura con la formazione valenciana, il giovane centravanti ha collezionato 66 partite e segnato 20 gol, mostrando continuità di rendimento, fiuto del gol e un’evoluzione costante. Le sue prestazioni nel corso dell’ultima annata gli sono valse un prestigioso riconoscimento individuale: il calciatore è stato infatti nominato miglior giocatore U-23 del campionato.

Pedigree internazionale e profilo tecnico del nuovo talento dei Blancos

Oltre ai successi ottenuti a livello di club, il valore del nuovo acquisto merengue è testimoniato dalla sua carriera con le selezioni giovanili della propria nazionale. Espí è infatti un giocatore internazionale della Spagna U-19 e U-20, rappresentative con le quali ha dimostrato di sapersi misurare con continuità anche sul palcoscenico europeo e globale. Dotato di una notevole struttura fisica, abilità nel gioco aereo e grande generosità nel raccordare la manovra offensiva, Espí rappresenta il profilo moderno della punta centrale capace di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Un investimento a lungo termine per il futuro del Real Madrid

L’operazione condotta dalla dirigenza del Real Madrid rientra nella precisa strategia di blindare i migliori giovani del panorama calcistico iberico. L’ingaggio di un prospetto già affermato e premiato come miglior under 23 della lega assicura al club una risorsa di grande prospettiva da valorizzare nel tempo. Con la firma sul contratto fino al 2031, per Carlos Espí si spalancano le porte del grande calcio, pronto a ritagliarsi il proprio spazio nel prestigioso organico della Casa Blanca.