Castro si presenta alla Roma: «Darò tutto per questa squadra. È un onore e un sogno essere qui»

Santiago Castro è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma, le prime parole dell’attaccante giallorosso arrivato dal Bologna

Santiago Castro si è presentato ai canali ufficiali della Roma con entusiasmo, ambizione e grande voglia di iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. L’attaccante argentino ha raccontato i primi contatti con il club e la decisione presa fin dall’inizio: «Volevo venire qui fin dal primo momento. Ho parlato con il direttore sportivo e mi hanno detto cosa volevano da me e cosa pensavano potessi portare alla squadra… Fin dal primissimo contatto che ho avuto con il club avevo già preso la decisione di unirmi alla Roma».

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Un arrivo accompagnato anche dal calore dei tifosi, presenti alla stazione Termini per accoglierlo. Un impatto che ha colpito profondamente il nuovo attaccante romanista: «Non me l’aspettavo sinceramente. Ma è stato bellissimo sentire che, dal momento in cui sono arrivato in città, i tifosi mi volevano subito bene».

Castro Roma, il rapporto con Gasperini e il ruolo in campo

C’è grande curiosità per capire come Gian Piero Gasperini riuscirà a valorizzare le caratteristiche di Castro. L’argentino ha mostrato piena disponibilità nei confronti del tecnico: «Mi piace il suo stile di gioco. Ha sempre fatto bene in Italia. Io mi vedo ovunque mi voglia lui, sono qui per aiutare la squadra e posso fare quello che vuole, sono sicuro che lavoreremo bene insieme».

L’attaccante ha poi insistito sull’importanza del lavoro collettivo e della crescita individuale: «Devo migliorare in tutto, c’è sempre margine per crescere. Penso che sia molto importante anche aiutare a recuperare palloni e contribuire agli assist e ai gol degli altri giocatori. Non mi concentro solo sulle statistiche: il modo migliore per andare avanti è dare importanza a ciò che è meglio per la squadra».

Castro Roma, l’Olimpico e il sogno Champions League

Castro conosce già l’atmosfera dello stadio Olimpico e ne ha conservato un ricordo speciale: «La prima partita che ho giocato in questo stadio è stata a mezzogiorno, ricordo. Mi ero detto che sarebbe stato più tranquillo quel giorno, e invece era strapieno. La partita di Europa League la sera è stata qualcosa di incredibile».

Con la Roma ritroverà anche la Champions League, competizione già assaggiata con il Bologna: «È fantastico. Da bambino sogni di ascoltare quell’inno e sarà meraviglioso farlo allo stadio. Non c’è niente di meglio per me».

Non manca poi un riferimento al suo feeling con l’Olimpico e al derby contro la Lazio: «Spero di mantenere la striscia positiva all’Olimpico,le utlime due volte ho segnato o colpito la traversa. Mentre contro la Lazio ho fatto doppietta. Voglio continuare così e segnare anche nel derby».

Castro Roma, il messaggio ai tifosi giallorossi

In chiusura, Santiago Castro ha voluto mandare un messaggio diretto al popolo romanista: «Voglio ringraziare i tifosi per i messaggi che mi hanno mandato. Sono al settimo cielo per essere qui. Tutto quello che posso dirvi è che darò tutto per questa squadra, per il club e per la città. È un onore e un sogno essere qui. Facciamolo insieme e Daje Roma!».

Parole forti, che confermano la voglia dell’attaccante di entrare subito nel cuore della Roma e dei suoi tifosi. Ora toccherà al campo trasformare entusiasmo e aspettative in gol, prestazioni e risultati.