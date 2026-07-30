Tottenham, Roberto De Zerbi rompe il silenzio: futuro in bilico per Cristian Romero e Guglielmo Vicario

Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente movimentato in casa Tottenham, dove Roberto De Zerbi — subentrato lo scorso aprile per guidare gli Spurs verso la salvezza — si trova ora a gestire una fase cruciale di rifondazione della rosa. In un’intervista concessa a Football London, il tecnico italiano ha affrontato con grande trasparenza le voci che riguardano le possibili uscite di alcuni elementi chiave, finiti nel mirino dei top club della Serie A.

Romero e Vicario al centro dei rumor

I nomi più chiacchierati sono quelli di Cristian Romero e Guglielmo Vicario, accostati rispettivamente a Inter e Juventus in vista della prossima stagione. Di fronte alle volontà manifestate dai due giocatori, De Zerbi ha mantenuto un atteggiamento improntato alla massima chiarezza, nel rispetto dei patti stabiliti fin dal suo arrivo a Londra.

La linea di De Zerbi: trasparenza e dialogo

Ricostruendo il primo confronto avuto con lo spogliatoio, De Zerbi ha spiegato come gestisce i colloqui personali con i propri calciatori, ribadendo un principio cardine del suo metodo: sincerità, rispetto e totale apertura nel valutare le esigenze professionali di ciascuno.

Una rifondazione delicata

Gli Spurs si preparano così a un’estate intensa, con un allenatore deciso a costruire un progetto tecnico coerente e sostenibile. Le possibili partenze di Romero e Vicario rappresentano snodi delicati, ma De Zerbi ha scelto di affrontare la situazione con lucidità e dialogo, consapevole che la rifondazione passa anche attraverso decisioni difficili.

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PAROLE – «All’inizio del mio mandato ho avuto un milione di incontri individuali e i giocatori mi hanno spiegato qual era la loro idea. Io ho detto: ‘Sì, aiutatemi a rimanere in Premier, e poi vi aiuterò ad andarvene’. Romero con me è stato incredibile. Il massimo. Nel suo comportamento, nel suo rispetto, ha sofferto quando non ha giocato l’ultima partita.

Non è vero che volesse tornare in Argentina per prepararsi ai Mondiali. Dopo la semifinale contro l’Inghilterra ci siamo scambiati un messaggio, ma non l’ho mai chiamato per convincerlo a restare. Ho rispettato ciò che mi ha detto. Come per Vicario, come per ogni giocatore».