Vallecas chiuso: il Rayo perde la concessione del suo stadio, stop imposto dal Comune

Il Campo de Fútbol de Vallecas, storico stadio del Rayo Vallecano, è finito al centro di un caso che sta facendo molto rumore in Spagna. A poco più di due settimane dall’esordio in Liga, il club madrileno deve fare i conti con la sospensione della concessione da parte del Ministero dello Sport, dopo una serie di perizie che avrebbero evidenziato gravi lacune strutturali dell’impianto.

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Cosa è successo

La situazione è emersa durante una perizia preliminare alla futura ristrutturazione completa dello stadio, prevista dopo un primo intervento realizzato nel 2018. Le analisi hanno evidenziato carenze negli impianti antincendio, nei sistemi elettrici e nell’illuminazione d’emergenza: criticità che hanno fatto venir meno le condizioni necessarie per mantenere attiva la concessione.

Il Ministero ha quindi disposto la sospensione, mentre si lavora per avviare interventi immediati utili a ripristinare la piena sicurezza dell’impianto.

La posizione del Comune di Madrid

Dall’amministrazione comunale è arrivata una presa di posizione netta: “Abbiamo condotto un audit dello stadio che ha prodotto risultati piuttosto scoraggianti per quanto riguarda la manutenzione. Quest’ultima era una responsabilità e un obbligo diretto della società, così come il rispetto delle normative e delle licenze. Il Comune di Madrid ha pertanto deciso di sospendere temporaneamente la concessione di modo tale da poter attuare queste riforme”.

Una dichiarazione che chiarisce come la responsabilità degli interventi ricada direttamente sul club.

E adesso?

I tempi non saranno brevi: serviranno mesi prima che il Rayo Vallecano possa tornare a giocare nel proprio stadio, lo stesso che nella scorsa stagione ha visto i Franjirrojos arrivare fino alla finale di Conference League, poi persa a Lipsia contro il Crystal Palace.

Resta da definire la sede alternativa per le partite casalinghe. La Liga avvierà una procedura interna con il club per individuare lo stadio che ospiterà il debutto interno del 20 agosto contro l’Alavés.