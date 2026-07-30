Roma, dopo Celik anche Angelino ai saluti: intesa con il Deportivo La Coruna per il prestito con riscatto. I dettagli

L’avventura di Angeliño alla Roma è arrivata ai titoli di coda: l’esterno spagnolo è pronto a salutare la Capitale e a iniziare una nuova fase della sua carriera al Deportivo La Coruña. Le ultime indicazioni sul trasferimento arrivano da Fabrizio Romano, che conferma come l’operazione sia ormai in dirittura d’arrivo.

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Accordo Roma–Deportivo: la formula

Il Deportivo La Coruña ha raggiunto un accordo verbale con la Roma per l’acquisto di Angeliño. A breve verranno scambiati i documenti relativi alla formula concordata: prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Dopo Celik, la Roma si prepara dunque a perdere un altro esterno: secondo Romano, mancano solo gli ultimi dettagli prima che lo spagnolo lasci ufficialmente la Capitale.

Un cerchio che si chiude

Per Angeliño si tratta di un ritorno alle origini, un passaggio che chiude un cerchio personale e professionale. La decisione era nell’aria da settimane, complice una parentesi giallorossa segnata da problemi fisici che ne hanno limitato rendimento e continuità.

Le speranze di rilancio all’inizio della nuova stagione si sono spente rapidamente: nelle prime settimane di ritiro, il laterale non è riuscito a convincere Gian Piero Gasperini, poco incline a puntare su un giocatore non ancora al 100% e non perfettamente in linea con le sue esigenze tattiche.

La scelta di separarsi

Da qui la decisione condivisa di separarsi. L’intesa tra Roma e Deportivo è completa: prestito con diritto di riscatto a 2 milioni, documenti in fase di scambio e iter formale già avviato.