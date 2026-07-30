Chi è Etan Nwaneri, baby recordman dell’Arsenal che ha stregato il Milan. La sua storia e il suo identikit tecnico

Chi è Etan Nwaneri, la storia e le caratteristiche del calciatore che ha stregato il Milan. Tutti i dettagli

Il calciomercato del Milan continua a monitorare con grande attenzione i migliori giovani talenti del panorama internazionale. La dirigenza rossonera ha infatti effettuato un primo sondaggio per Ethan Nwaneri, gioiello di proprietà dell’Arsenal. L’interesse per il giovane fantasista rientra perfettamente nella linea strategica del club di Via Aldo Rossi, da sempre orientata su profili di elevatissima prospettiva. La corsa al calciatore, tuttavia, si preannuncia complessa: oltre al Milan, sul ragazzo si registrano i forti inserimenti del Lipsia e di due società di Premier League come Everton e Fulham secondo Matteo Moretto.

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Chi è Ethan Nwaneri: il baby recordman della Premier League

Nato a Londra nel marzo del 2007, Ethan Nwaneri è ritenuto uno dei prospetti più luminosi del calcio britannico ed europeo. Cresciuto nella rinomata Hale End, la celebre Academy dell’Arsenal, il calciatore si è messo in luce fin da piccolissimo bruciando ogni tappa nei campionati giovanili. Il suo nome è finito sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo il 18 settembre 2022, quando il tecnico Mikel Arteta lo ha lanciato in campo nei minuti finali della sfida di campionato contro il Brentford. Con quel debutto, avvenuto all’età di soli 15 anni e 181 giorni, Nwaneri è diventato ufficialmente il più giovane esordiente di sempre nella storia della Premier League.

Caratteristiche tecniche, ruolo e potenziale

Dal punto di vista tattico, Nwaneri è un trequartista moderno dotato di straordinaria versatilità, in grado di agire sia al centro sulla trequarti sia come esterno d’attacco sulla corsia di destra per rientrare sul suo piede preferito. Mancino puro, si distingue per un dribbling ubriacante, un’eccellente frequenza di passo e una visione di gioco fuori dal comune.

Il suo baricentro basso gli garantisce un’agilità eccezionale nello stretto, rendendolo difficilmente contenibile negli spazi brevi. A queste doti atletiche e tecniche si unisce una sorprendente maturità tattica e una spiccata personalità nella gestione del pallone sotto pressione.

Già punto di riferimento delle selezioni giovanili dell’Inghilterra, Nwaneri combina estro, velocità e senso del gol. Per il Milan, riuscire a spuntarla sulla concorrenza di Lipsia, Everton e Fulham significherebbe mettere le mani su un potenziale fuoriclasse su cui edificare l’attacco del futuro.