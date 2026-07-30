Roma su Cacciamani, il Torino fa muro: chi è il talento granata che piace a Gasperini

La Roma mette gli occhi su Alessio Cacciamani, il Torino vuole blindare il suo gioiello: chi è il giovane talento già entrato nel giro della Nazionale

La Roma guarda al futuro e mette nel mirino Alessio Cacciamani, uno dei giovani talenti più interessanti di proprietà del Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il club giallorosso avrebbe acceso i riflettori sull’esterno classe 2007, reduce da una stagione di grande crescita in Serie B con la Juve Stabia di Ignazio Abate.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

Il profilo sarebbe stato approvato anche da Gian Piero Gasperini, sempre attento a esterni dinamici, aggressivi e capaci di lavorare su tutta la fascia. Il Torino, però, non sembra intenzionato ad aprire alla cessione. La linea del presidente Urbano Cairo sarebbe chiara: Cacciamani è considerato incedibile.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Come riportato dal quotidiano, «Irrompe la Roma su Alessio Cacciamani. La crescita del gioiellino granata non sta passando a atto inosservata e ha attirato l’attenzione di una big del calcio italiano come quella giallorossa». Il club granata, però, starebbe già pensando al rinnovo fino al 2030, con relativo adeguamento dell’ingaggio.

Chi è Alessio Cacciamani: carriera e percorso

Alessio Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007 ed è un esterno offensivo italiano di proprietà del Torino. Cresciuto nelle Marche, è arrivato in granata dopo il fallimento dell’Ancona, con il Toro bravo ad anticipare la concorrenza di altri club importanti.

La sua esplosione è arrivata nel settore giovanile granata. Nella stagione 2024/25 ha brillato con l’Under 18, firmando 13 gol e 3 assist in 19 partite e contribuendo alla vittoria del campionato di categoria. Con la Primavera ha aggiunto altre presenze importanti, prima dell’esordio in Serie A contro l’Inter.

Nel 2025 il Torino gli ha rinnovato il contratto fino al 2029 e lo ha mandato in prestito alla Juve Stabia, dove ha trovato continuità nel calcio dei grandi. Per un classe 2007, accumulare minuti in Serie B rappresenta un passaggio formativo di grande valore.

E’ uno dei fedelissimi del ct Baldini: punto fermo della sua Under 21, ed è stato convocato a maggio in Nazionale maggiore dopo l’infortunio di Cherubini.

Cacciamani, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

Cacciamani è un esterno rapido, tecnico e moderno. Può giocare da ala, da esterno di centrocampo e, in prospettiva, anche da quinto in un sistema a tre. Ama ricevere largo, puntare l’uomo, attaccare la profondità e rientrare dentro al campo per combinare con i compagni.

Fisicamente non è un giocatore dominante nei duelli, ma compensa con reattività, cambio di passo e brillantezza nei primi metri. Deve ancora crescere nella protezione del pallone, nella resistenza ai contatti e nella continuità difensiva, ma il percorso alla Juve Stabia lo ha aiutato ad abituarsi a compiti più completi.

Perché Cacciamani piace alla Roma di Gasperini

La Roma lo segue perché vede in lui un profilo ideale per ringiovanire e rinforzare le corsie esterne. Nel calcio di Gasperini, fatto di intensità, duelli e ampiezza, Cacciamani potrebbe diventare un investimento da sviluppare gradualmente.

Il Torino, però, vuole trattenerlo e costruire il futuro anche su di lui. La sensazione è che la Roma possa provarci, ma il club granata non abbia alcuna intenzione di perdere uno dei suoi talenti più preziosi.