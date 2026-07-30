Como, Liberali brilla contro il Villarreal: primo gol e segnali importanti per Fabregas

Como-Villarreal, Liberali subito protagonista nella Como Cup: ottimi segnali per Cesc Fabregas. Le indicazioni tattiche e gli esperimenti

Arrivano segnali incoraggianti per Cesc Fabregas dalla prima uscita estiva del Como nella Como Cup. Al centro della scena c’è Mattia Liberali, talento ex Milan e Catanzaro, subito decisivo contro il Villarreal con un gol di grande qualità. Un debutto che conferma le sensazioni positive attorno al fantasista italiano, già considerato uno dei profili più interessanti del nuovo progetto lariano.

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La cornice è quella di una competizione tutt’altro che banale, con squadre di livello internazionale e diversi club già proiettati verso gli impegni europei. Il Como, reduce da una stagione importante e atteso anche dalla storica avventura in Champions League, ha iniziato a testare soluzioni e gerarchie in vista della nuova annata.

Como, Fabregas valuta uomini e soluzioni

Nel primo test contro l’Al Ula, Fabregas ha dato spazio a una formazione sperimentale, composta da nuovi arrivati, rientri dai prestiti e giovani da osservare. Dopo un avvio complicato, con il vantaggio saudita nato da una respinta imperfetta di Tornqvist, il Como ha reagito con personalità.

Il pareggio è arrivato con Cuenca, poi nel finale i lariani hanno completato la rimonta grazie ad Azon e Gabrielloni. Buone indicazioni anche da Kaiki, mancino a tutta fascia molto aggressivo nei duelli, e dallo stesso Azon, utilizzabile anche in posizione esterna pur avendo caratteristiche da punta centrale.

Como, Liberali accende la trequarti contro il Villarreal

La sfida più significativa è stata però quella contro il Villarreal, dal livello tecnico più alto e dal sapore europeo. Fabregas ha schierato molti titolari e alcune novità interessanti, tra cui Milla in mediana accanto a Da Cunha e soprattutto Liberali sulla trequarti.

Il classe italiano ha agito largo a destra, con libertà di accentrarsi sul mancino. Proprio da una giocata tipica è arrivato il gol: inserimento sulla corsia, dribbling verso il centro e tiro a giro sul palo lungo. Una rete da giocatore di qualità, capace di incidere anche in un contesto già competitivo.

Como, il talento di Liberali può diventare un fattore

Il pareggio di Moreno ha poi portato la sfida ai rigori, dove l’errore di Da Cunha ha consegnato la finale al Villarreal. Il risultato, però, non cancella le indicazioni positive per il Como.

Liberali ha mostrato personalità, tecnica e capacità di occupare bene gli spazi tra fascia e trequarti. Fabregas sembra già convinto del suo talento: il giovane può diventare una risorsa preziosa, non solo per le liste europee, ma soprattutto per qualità e imprevedibilità nell’ultimo terzo di campo.