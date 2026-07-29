Caso Lecce, giallo Lameck Banda: il calciatore risulta irreperibile da giorni

Lameck Banda è un vero e proprio caso al Lecce: il calciatore risulta irreperibile da giorni. Ecco cosa sta succedendo

Ore di profonda apprensione in casa Lecce per quanto sta accadendo intorno alla figura di Lameck Banda. L’esterno d’attacco zambiano risulta infatti irreperibile da diversi giorni, senza che la società salentina o la sua cerchia stretta siano riuscite a stabilire un punto di contatto con lui. Un vero e proprio caso che sta agitando il club e alimentando forte preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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Le indiscrezioni di Pierpaolo Verri e i contatti interrotti

La notizia del prolungato silenzio dell’attaccante è stata lanciata dal giornalista Pierpaolo Verri, che ha fatto il punto della situazione sull’assenza ingiustificata del giocatore. Secondo quanto ricostruito dall’esperto di cronaca sportiva, “Il Lecce non riesce a mettersi in contatto con il calciatore e da quello che filtra anche l’entourage ha perso i contatti”.

Una precisazione che complica ulteriormente il quadro della vicenda, poiché il vuoto di comunicazioni non riguarda soltanto la dirigenza giallorossa, ma si estende anche ai procuratori che ne curano gli interessi personali e professionali. Di conseguenza, all’interno dell’ambiente pugliese “Inizia a esserci preoccupazione”, sia per gli aspetti gestionali e disciplinari, sia per la tutela e la serenità personale del ragazzo.

L’ansia della società salentina e gli scenari futuri

Il permanere dell’irreperibilità dell’esterno dello Zambia pone la dirigenza del Lecce di fronte a una situazione delicata e insolita. Trattandosi di un atleta tesserato, l’impossibilità di tracciare la sua posizione e il mancato rispetto dei canali di contatto societari rappresentano un’anomalia rilevante. Sebbene la priorità immediata resti quella di verificare la sicurezza e lo stato di salute di Banda, il club dovrà inevitabilmente valutare le giuste contromisure e gli aspetti formali non appena la situazione si sarà chiarita.

Il peso tattico di Banda nello scacchiere giallorosso

L’attaccante classe 2001 costituisce un elemento di primaria importanza per il reparto offensivo del Lecce. Conosciuto per la sua velocità e imprevedibilità, Banda è stato più volte decisivo nel campionato di Serie A grazie al suo dribbling nello stretto e alla capacità di creare superiorità numerica sulle corsie esterne. Proprio per il suo valore strategico nell’organico, la società e lo staff tecnico augurano un rapido ripristino dei contatti, in attesa di comunicati ufficiali che possano fare luce sui motivi di questo improvviso isolamento.