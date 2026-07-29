Come giocherà la Juventus con Alajbegovic: modulo, caratteristiche tecniche e novità di formazione per Spalletti

Kerim Alajbegovic vicino a diventare un nuovo giocatore della Juventus: il modulo, le caratteristiche tecniche e come cambia la formazione di Luciano Spalletti

Il calciomercato della Juventus si appresta ad accogliere un profilo di assoluto valore per il presente e per il futuro. L’arrivo di Kerim Alajbegović garantisce alla formazione guidata da Luciano Spalletti un innesto caratterizzato da qualità tecnica, velocità e grande estro. Fresco di prestazioni convincenti sul palcoscenico del Mondiale, il giovane talento bosniaco si distingue per un’abilità rara nel panorama calcistico moderno: la capacità di calciare e rifinire con entrambi i piedi con la medesima naturalezza.

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Come cambia lo scacchiere tattico di Spalletti

L’inserimento di Alajbegović amplia notevolmente la gamma di opzioni tattiche per i moduli di riferimento del tecnico toscano, sia nel 4-2-3-1 sia nel 4-3-3:

Duttilità sulle fasce : La sua completa ambidestria consente a Spalletti di impiegarlo su ciascun lato del campo. Agendo a sinistra, il calciatore tende a rientrare sul centro per cercare il tiro in porta o il passaggio filtrante. Schierato a destra, diventa micidiale nell’andare sul fondo per il cross o nel saltare l’uomo nell’uno contro uno stretto.

: La sua completa consente a di impiegarlo su ciascun lato del campo. Agendo a sinistra, il calciatore tende a rientrare sul centro per cercare il o il passaggio filtrante. Schierato a destra, diventa micidiale nell’andare sul fondo per il o nel saltare l’uomo nell’uno contro uno stretto. Sinergia con Kenan Yildiz : La convivenza con Kenan Yildiz rappresenta una delle chiavi più stuzzicanti della stagione. Il bosniaco può costituire sia un’alternativa per far rifiatare il turco, sia un partner d’attacco con cui formare una coppia di trequartisti imprevedibili .

: La convivenza con rappresenta una delle chiavi più stuzzicanti della stagione. Il bosniaco può costituire sia un’alternativa per far rifiatare il turco, sia un partner d’attacco con cui formare una coppia di . Tridente d’attacco ad alta velocità: L’intesa potenziale con Kolo Muani assicura un reparto d’attacco estremamente dinamico, basato su continui scambi di posizione destinati a disorientare le retroguardie avversarie.

Caratteristiche tecniche e potenziale di crescita

Dal punto di vista atletico, il giocatore è dotato di un baricentro basso e di una frequenza di passo elevata, requisiti ideali per creare superiorità numerica e scardinare le difese chiuse della Serie A. Lo staff tecnico lavorerà nei prossimi mesi sulla sua struttura fisica per renderlo più resistente nei duelli individuali, facendo perno sulla sua agilità naturale per accelerarne il processo di maturazione.

Superata la concorrenza internazionale del Chelsea

Per chiudere l’operazione di calciomercato, il club torinese ha dovuto superare una folta concorrenza internazionale, inclusa quella del Chelsea. Decisiva è stata la centralità del progetto tecnico garantito al giocatore, che troverà ampio spazio nelle rotazioni stagionali della Juventus. Un acquisto di grande prospettiva che rinforza l’organico e regala a Spalletti un’arma fondamentale per le ambizioni della nuova stagione.