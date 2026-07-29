Lecce-Bistrica 5-2, Esteban brilla nel test in Austria: doppietta e ritiro chiuso con una vittoria

Lecce-Bistrica 5-2, i salentini chiudono il ritiro in Austria con un successo: brillano Esteban e Maleh. Ecco com’è andata la sfida

Il Lecce chiude il ritiro precampionato in Austria con una vittoria convincente. La squadra di Eusebio Di Francesco ha battuto 5-2 Esteban brilla nel test in Austria: doppietta e ritiro chiuso con una vittoria.

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Lecce-Bistrica, i salentini chiudono il ritiro con un successo

Il Lecce chiude il ritiro precampionato in Austria con una vittoria convincente. La squadra di Eusebio Di Francesco ha battuto 5-2 gli sloveni del NK Bistrica, mostrando buone indicazioni offensive e diverse soluzioni interessanti in vista del ritorno in Italia.

Il protagonista principale della gara è stato Paco Esteban, giovane attaccante spagnolo autore di una doppietta nel primo tempo. L’attaccante ha sbloccato il match al 17’, confermandosi poi ancora decisivo al 42’. In mezzo, il momentaneo pareggio sloveno firmato da Vrdoljak e il nuovo vantaggio giallorosso realizzato da Maleh su rigore al 38’.

Lecce-Bistrica, Esteban protagonista e segnali positivi per Di Francesco

La gara ha offerto a Di Francesco la possibilità di ruotare diversi uomini e testare varie soluzioni. Dopo il primo tempo chiuso sul 3-1, nella ripresa è arrivato l’autogol di Jean, che ha riportato il Bistrica in partita. Il Lecce ha però reagito con personalità, trovando il quarto gol con Onyemachi al 19’ e il definitivo 5-2 con Kovac al 27’.

Oltre alla doppietta di Esteban, arrivano segnali interessanti anche da alcuni profili chiamati a guadagnare spazio nel gruppo. Il test ha confermato la volontà del tecnico di valutare tutta la rosa prima della fase finale della preparazione estiva.

Lecce, il programma dopo il ritiro in Austria

Il gruppo squadra farà rientro in serata a Lecce. Domani pomeriggio è prevista una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano, mentre venerdì, sempre a Martignano, il programma prevede una doppia sessione di lavoro.

Sabato mattina, alle 10:30, il Lecce sarà invece impegnato al Deghi Center di San Pietro in Lama in un test in famiglia contro la Primavera allenata da Schipa.

Lecce-Bistrica, marcatori e assenti

Il tabellino dei marcatori racconta una partita ricca di gol: Esteban al 17’ e al 42’, Vrdoljak al 28’, Maleh su rigore al 38’, autogol di Jean al 4’ della ripresa, poi Onyemachi e Kovac.

Non hanno preso parte alla gara Berisha, Gandelman, Burnete, Kaba e Veiga.