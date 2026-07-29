Manchester City, accelerata per Bouaddi: fiducia totale per la chiusura del colpo! I dettagli dell’operazione per il talento marocchino

Il Manchester City accelera per Bouaddi: il colpo dal Lille si può chiudere attraverso queste cifre. Novità e dettagli importanti

Il Manchester City si prepara a sferrare l’affondo decisivo per assicurarsi uno dei giovani talenti più promettenti del panorama calcistico internazionale: Ayyoub Bouaddi. La dirigenza del club inglese appare estremamente fiduciosa di poter definire l’operazione già nei prossimi giorni, portando a compimento una trattativa impostata con grande determinazione secondo Fabrizio Romano.

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Trattative lampo e grande ottimismo in casa Citizens

Le negoziazioni per il trasferimento del giovane centrocampista hanno subito una forte accelerazione nelle ultime ore. Il Manchester City registra un crescente ottimismo attorno alla riuscita dell’affare, convinto di aver formulato una proposta in grado di superare le resistenze della concorrenza e di soddisfare le richieste del club proprietario del cartellino.

Il lavoro condotto dai vertici societari di Manchester ha permesso di bruciare le tappe, trasformando l’interesse iniziale in una trattativa in fase avanzata. I contatti continui tra le parti confermano la ferrea volontà della società britannica di blindare il prima possibile la firma del calciatore per evitare possibili inserimenti di altre grandi potenze europee.

Subito a disposizione o nel 2027? Il ruolo della situazione Rodri

Un nodo centrale della trattativa riguarda la tempistica effettiva dell’approdo del giocatore a Manchester. L’ipotesi che Bouaddi possa aggregarsi immediatamente alla squadra oppure rimanere nella sua attuale realtà per poi sbarcare ufficialmente in Inghilterra nel 2027 è legata a doppio filo alle dinamiche del mercato in uscita.

In questo scenario, un peso specifico notevole è esercitato dalle evoluzioni legate alla situazione di Rodri. Le valutazioni riguardanti le condizioni fisiche e il futuro del mediano spagnolo, pilastro fondamentale della mediana dei Citizens, incideranno in maniera diretta sulla scelta di inserire subito il giovane talento negli schemi della prima squadra oppure di concedergli un ulteriore periodo di maturazione altrove.

Un rinforzo di prospettiva per il centrocampo inglese

L’imminente chiusura dell’affare Bouaddi conferma la strategia del Manchester City di affiancare ai campioni già affermati i migliori prospetti del calcio mondiale. L’innesto del centrocampista andrebbe a rinforzare la linea mediana garantendo qualità tecnica, forza atletica e una visione di lungo periodo. I prossimi giorni saranno determinanti per limare gli ultimi dettagli e annunciare l’esito di questo importante colpo di calciomercato.