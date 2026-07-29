Mancini Italia, Andrea racconta il ritorno del padre: «Vuole vincere il Mondiale»

Roberto Mancini torna commissario tecnico dell’Italia, il figlio Andrea svela emozioni e retroscena del ritorno azzurro: le sue parole

Andrea Mancini, direttore sportivo del Cesena in Serie B, ha raccontato al Corriere della Sera le emozioni legate al ritorno di papà Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale italiana. Un rientro che, fino a pochi giorni fa, sembrava difficile da immaginare, ma che ora apre un nuovo capitolo per il calcio azzurro.

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Il figlio dell’ex ct campione d’Europa ha spiegato quanto il padre desiderasse una nuova occasione con l’Italia, soprattutto dopo l’addio del 2023 e l’esperienza successiva con l’Arabia Saudita.

Mancini Italia, la gioia di Andrea per il ritorno del padre

RITORNO – «Ci ha sperato tanto. Sembrava impossibile un suo ritorno. Ma la vita è così, imprevedibile e regala sempre sorprese. Ed è bella per questo, sono molto contento per lui».

Andrea Mancini ha poi raccontato di non aver ancora parlato telefonicamente con il padre dopo l’annuncio, ma di essersi sentito con lui attraverso alcuni messaggi.

CONTATTI – «Non ho ancora sentito mio padre al telefono. Ci siamo scambiati qualche messaggio. Abbiamo parlato molto in queste settimane».

Il ritorno di Roberto Mancini arriva dopo giorni complicati per la FIGC, segnati dalle dimissioni della coppia Maldini-Leonardo dopo appena 16 giorni e dalla necessità di trovare rapidamente una nuova guida tecnica.

Mancini Italia, l’obiettivo è cancellare le delusioni

Secondo Andrea, il padre torna con motivazioni fortissime. L’obiettivo è rilanciare l’Italia dopo le mancate qualificazioni al Mondiale e ricostruire un progetto più solido per il futuro.

MOTIVAZIONE – «Arriva con forte motivazione. Ha il desiderio di cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni. E c’è anche un altro fattore: vuole ripulire l’immagine del suo addio all’Italia».

Il tema centrale, per Andrea Mancini, resta quello della progettualità. La Nazionale dovrà ripartire dai giovani e da un lavoro profondo sui vivai.

GIOVANI – «Bisogna impegnarsi per creare un percorso, dare forma a un’idea in cui si mettano di nuovo i giovani italiani al centro del sistema – sottolinea Andrea – Bisogna tornare a investire sui settori giovanili e a coltivare il talento».

Mancini Italia, il binomio con Ranieri

Accanto a Roberto Mancini ci sarà Claudio Ranieri, scelto dal presidente federale Giovanni Malagò come nuovo Direttore Tecnico e presidente del Club Italia. Una scelta che Andrea Mancini valuta con grande fiducia.

RANIERI – «La sua carriera parla per lui. E, soprattutto, è una persona con un profondo spessore umano. Credo che lui e mio padre possano aiutarsi a vicenda. Sono un binomio vincente».

Mancini Italia, il grande sogno Mondiale

Il traguardo più grande resta il Mondiale. Andrea Mancini non nasconde quale sia il desiderio del padre, trasformato ormai in una missione sportiva.

MONDIALE – «Vuole vincere il Mondiale. Ha questa idea da sempre, ce l’ha sempre ripetuto – sottolinea Andrea Mancini – Voleva tornare per far vivere questa gioia all’Italia. Quando lo diceva all’Europeo, gli davano del pazzo. Poi è successo. È vero, è prematuro parlarne. Ma è giusto pensarci, perché a volte i sogni si realizzano».

Il nuovo ciclo azzurro riparte dunque da Mancini, da Ranieri e da un obiettivo ambizioso: riportare l’Italia ai livelli che la sua storia richiede.