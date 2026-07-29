Intesa raggiunta tra il club e l’entourage del capitano Pellegrini: restano da definire gli ultimi passaggi prima della firma

Il futuro di Lorenzo Pellegrini continua a essere uno dei temi più seguiti in casa Roma. Nonostante le parole di fiducia espresse negli ultimi giorni da Gian Piero Gasperini, Bryan Cristante e Mile Svilar, il prolungamento del contratto del capitano giallorosso non è stato ancora ufficializzato. Le parti, però, sembrano ormai vicine alla conclusione di una trattativa che potrebbe chiudersi nel giro di pochi giorni.

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Accordo raggiunto, manca solo l’ok della proprietà

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il direttore sportivo Tony D’Amico e l’agente del giocatore, Giampiero Pocetta, avrebbero già trovato un’intesa sia sulla durata del nuovo contratto sia sull’aspetto economico.

L’accordo prevede un biennale da 2,5 milioni di euro a stagione, ai quali si aggiungerebbero bonus, con una opzione unilaterale a favore della Roma per prolungare il rapporto fino al 2029.

Le condizioni fisiche e gli ultimi dettagli

A ritardare la fumata bianca sarebbero anche le condizioni fisiche del centrocampista. Pellegrini starebbe infatti facendo i conti con una ricaduta del problema muscolare accusato lo scorso maggio, quando aveva cercato di anticipare i tempi di recupero per essere disponibile in occasione del derby.

Non trovano invece conferme ufficiali le indiscrezioni relative a un viaggio in Finlandia per una visita con il dottor Lasse Lempainen e a un eventuale intervento per ripulire la vecchia cicatrice dell’infortunio.

Per arrivare all’annuncio manca ora soltanto il definitivo via libera della proprietà Friedkin. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per la firma e mettere così la parola fine a una vicenda che tiene banco ormai da diverse settimane.