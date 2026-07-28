Calciomercato Napoli, confermate le piste Gatti‑Badiashile‑Tiago Gabriel: nelle ultime ore emerge anche il nome di Todibo

Prosegue il lavoro del Napoli sul mercato, con il reparto difensivo al centro delle valutazioni della dirigenza. L’infortunio di Alessandro Buongiorno ha infatti imposto la necessità di aggiungere un nuovo centrale alla rosa di Massimiliano Allegri, ma prima di affondare il colpo sarà indispensabile procedere con alcune uscite per liberare spazio e margine operativo.

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I profili monitorati restano quelli già emersi nelle scorse settimane: Federico Gatti e Benoît Badiashile, entrambi valutati con attenzione dal club azzurro. Piace anche Tiago Gabriel del Lecce, ma la richiesta economica del club salentino viene considerata troppo alta per gli standard fissati dal Napoli.

Nelle ultime ore si è aggiunta un’ulteriore pista: quella che porta a Jean‑Clair Todibo, difensore francese di proprietà del West Ham, già seguito in passato da diversi club italiani. Una soluzione che amplia il ventaglio delle possibilità e che conferma come il Napoli stia valutando con cura ogni scenario prima di accelerare.

Il club resta dunque in attesa del momento giusto per muoversi: tra uscite da definire e opportunità da cogliere, il nuovo centrale è una priorità, ma la strategia resta quella di procedere con equilibrio e tempismo.