La Federazione vuole difendere l’immagine dell’Argentina dopo le polemiche nate durante la Coppa del Mondo

La sconfitta contro la Spagna nella finale della Coppa del Mondo 2026 ha lasciato profonde ferite in casa Argentina. Al rientro in patria, la nazionale guidata da Lionel Scaloni ha ricevuto l’affetto di molti tifosi, ma il clima è rimasto pesante per le numerose controversie che hanno accompagnato il percorso dell’Albiceleste durante il torneo.

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Secondo quanto riferisce il quotidiano argentino La Nación, l’AFA avrebbe deciso di passare all’azione sul piano legale. La Federazione starebbe infatti preparando una serie di azioni per diffamazione contro chi avrebbe diffuso notizie false, contenuti manipolati e accuse ritenute prive di qualsiasi fondamento nei confronti della squadra e dei suoi protagonisti.

Nel corso del Mondiale non sono mancate contestazioni arbitrali, polemiche sul comportamento di alcuni calciatori, critiche per uno stile di gioco considerato eccessivamente aggressivo e numerose discussioni legate a presunti favoritismi o penalizzazioni da parte della FIFA. Sui social, inoltre, si è assistito alla diffusione di video alterati, immagini decontestualizzate e post virali che, secondo l’entourage della nazionale, avrebbero danneggiato l’immagine dell’Argentina.

L’AFA avrebbe già incaricato un team di avvocati di raccogliere prove, screenshot, video e pubblicazioni per costruire un dossier. L’obiettivo sarebbe quello di perseguire chiunque abbia contribuito alla diffusione di contenuti ritenuti diffamatori, senza differenze tra media, influencer o utenti comuni.