Sondaggio esplorativo per il classe 2007 Mastantuono del Real Madrid: il club viola monitora la situazione

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo in grado di aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Tra i profili valutati dalla dirigenza viola sarebbe emerso anche quello di Franco Mastantuono, uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club toscano avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per capire se possano aprirsi margini per un’eventuale operazione. Il talento argentino, classe 2007 e in possesso anche della cittadinanza italiana, è considerato un prospetto di altissimo livello e continua ad attirare l’interesse di numerose società.

L’idea della Fiorentina nasce anche dalla possibilità che, almeno nella fase iniziale della sua esperienza al Real Madrid, il giovane esterno possa trovare spazi limitati a causa dell’elevata concorrenza presente nella rosa dei Blancos. Proprio questo scenario potrebbe offrire un’opportunità di mercato ai viola, pronti a valutare ogni possibile soluzione.

Al momento non si parla di una vera e propria trattativa, ma di una verifica preliminare della situazione. La società gigliata vuole farsi trovare pronta qualora si aprissero spiragli per anticipare la concorrenza e provare a mettere le mani su uno dei talenti più interessanti della nuova generazione.