Napoli, De Laurentiis arriva a Dimaro: summit con Allegri per mercato, rinnovi e futuro

Napoli, De Laurentiis nel ritiro di Dimaro: pronto un confronto con Massimiliano Allegri per discutere del mercato e non solo

Aurelio De Laurentiis è arrivato nel ritiro del Napoli a Dimaro. Una presenza attesa, destinata ad aprire giorni importanti per il club azzurro, tra valutazioni di mercato, rinnovi e programmazione futura. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente è giunto in Trentino nella notte tra lunedì e martedì insieme all’ad Andrea Chiavelli.

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L’obiettivo è fare il punto con Massimiliano Allegri e il ds Giovanni Manna, impegnato soprattutto sul fronte delle uscite. La rosa del Napoli resta molto ampia e prima di intervenire in entrata sarà necessario alleggerire il gruppo. De Laurentiis ha chiesto ad Allegri di valutare da vicino tutti i giocatori sotto contratto, così da prendere decisioni più chiare nelle prossime settimane.

Napoli mercato, Allegri aspetta rinforzi mirati

Il confronto tra De Laurentiis, Allegri, Manna e Chiavelli servirà anche a definire le priorità del mercato. Il tecnico livornese attende un vice Di Lorenzo e un esterno offensivo.

Per la fascia piace Costantino Favasuli, classe 2004 reduce da una stagione positiva in Serie B con il Catanzaro. Il Napoli avrebbe già un principio di accordo con il giocatore e con il club calabrese, ma la concorrenza impone un’accelerazione.

In attacco resta caldo il nome di Exequiel Zeballos, in scadenza con il Boca Juniors il 31 dicembre. L’argentino avrebbe scelto il Napoli e un accordo quinquennale da 1,3 milioni a stagione, con l’obiettivo di unirsi al gruppo nel ritiro di Castel di Sangro.

Napoli, il nodo portiere e il futuro di Milinkovic-Savic

Allegri vorrebbe anche un nuovo portiere. Il nome preferito resta Guglielmo Vicario, con Kepa sullo sfondo. Prima, però, servirà definire la posizione di Vanja Milinkovic-Savic, che potrebbe essere ceduto per liberare spazio e risorse.

Napoli, rinnovi e accordo con il Trentino

Non c’è solo il mercato nell’agenda di De Laurentiis. Il presidente incontrerà anche l’amministrazione locale per lavorare al rinnovo dell’accordo con il Trentino, così da proseguire il rapporto con Dimaro Folgarida anche nelle prossime due estati.

Restano poi i rinnovi: i tifosi attendono quello di Amir Rrahmani, pilastro degli ultimi successi, e quello di Antonio Vergara. Il centrocampista, figlio di Napoli, ha rassicurato tutti dal palco di Dimaro: «Per il rinnovo manca poco poco…».

De Laurentiis è arrivato a Dimaro per sistemare i dossier più urgenti e accompagnare il nuovo Napoli di Allegri verso la prossima stagione.