Cagliari e Sassuolo rilanciano per Bowie: duello serrato, con i neroverdi ancora leggermente avanti nella corsa al talento del Verona

Kieron Bowie continua a essere uno dei profili più osservati in Serie A dopo la sua esplosione nella seconda parte della stagione con l’Hellas Verona. L’attaccante classe 2002, arrivato a gennaio dall’Hibernian, ha chiuso il campionato con 4 gol in 14 presenze, numeri che hanno attirato l’interesse di più club decisi a puntare su di lui per il futuro.

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Secondo quanto riportato da Di Marzio, sia Sassuolo sia Cagliari hanno già presentato un’offerta ufficiale al Verona. Le due società hanno avviato contatti diretti con il club gialloblù e le proposte sono state recapitate nelle scorse ore. Al momento, i neroverdi risultano leggermente avanti nella corsa, forti di una strategia più definita e di un progetto tecnico che potrebbe valorizzare al meglio le caratteristiche del giovane scozzese.

Il Verona, che ha creduto nel talento di Bowie fin dal suo arrivo, valuterà ora le offerte e la destinazione più adatta per la crescita del giocatore, mentre la Serie A osserva con attenzione l’evoluzione di una trattativa che potrebbe chiudersi già nei prossimi giorni.