Caso arbitri, archiviazione totale: per la Procura di Milano nessuna frode sportiva a carico di Inter e Rocchi

La Procura di Milano ha disposto l’archiviazione dell’ipotesi di frode sportiva nei confronti dell’Inter, indagata nell’ambito del cosiddetto caso arbitri in relazione alla legge sulla responsabilità degli enti. Una decisione che chiude uno dei filoni più delicati dell’inchiesta, confermando l’assenza di elementi utili a sostenere l’accusa.

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Nel decreto si legge che «Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (…), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari» e che non è stato possibile «svolgere utilmente investigazioni di ogni genere». Parole che evidenziano come le ipotesi iniziali non abbiano trovato riscontri concreti durante l’attività investigativa.

Lo stesso atto affronta anche la posizione di Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale della Serie A, sottolineando come la mancanza di prove renda l’ipotesi di frode sportiva «al rango della mera illazione». Per questo motivo, è stata richiesta l’archiviazione anche nei suoi confronti: «così per tale reato è stata chiesta l’archiviazione anche per l’ex designatore arbitrale di Serie A».