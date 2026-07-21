Chi è Lorenzo Riccio? Il giovane talento dell’Atalanta lascia l’Italia e firma in Olanda col Dordrecht

Lorenzo Riccio al Dordrecht, l’Italia perde un altro talento? Chi è l’ex Atalanta. Alla scoperta del centrocampista classe 2006

Il calcio italiano saluta un altro giovane talento cresciuto in uno dei vivai più importanti del Paese. Lorenzo Riccio, centrocampista classe 2006, lascia l’Atalanta e riparte dall’FC Dordrecht, club olandese che ha ufficializzato il suo arrivo con un contratto valido fino al 2029.

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A confermare l’operazione è stato proprio il club dei Paesi Bassi attraverso una nota ufficiale.

«L’FC Dordrecht si è rinforzato con il giovane nazionale italiano Lorenzo Riccio. Il centrocampista diciannovenne arriva dall’Atalanta Bergamo e ha firmato un contratto valido fino a metà del 2029 al Krommedijk».

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Nella scorsa stagione, Riccio ha disputato 13 partite in Serie C con l’Atalanta U23, segnando anche 1 gol. Numeri che raccontano il primo vero impatto con il calcio professionistico dopo il lungo percorso nel settore giovanile nerazzurro.

Lorenzo Riccio, il comunicato del Dordrecht

Il Dordrecht ha ricostruito anche il percorso del centrocampista italiano, sottolineando la crescita nelle giovanili dell’Atalanta e il legame familiare con il calcio.

«Riccio (nato il 25 luglio 2006 a Lido di Camaiore) ha iniziato la sua carriera calcistica al Cedratese, per poi essere inserito nel settore giovanile dell’Atalanta Bergamo nell’estate del 2016. Qui ha percorso tutte le categorie giovanili e si è allenato regolarmente con la prima squadra. Riccio proviene inoltre da una vera e propria famiglia di calcio. Suo padre, Luigi Riccio, è vice-allenatore della Lazio. – si legge ancora nel comunicato – Nella scorsa stagione Riccio ha giocato per l’Atalanta Bergamo Under 23 in Serie C, il terzo livello del calcio italiano. La sua crescita non è passata inosservata nemmeno alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Negli ultimi anni, il centrocampista ha infatti vestito la maglia di diverse nazionali giovanili italiane».

Chi è Lorenzo Riccio: carriera e percorso nell’Atalanta

Lorenzo Riccio è considerato uno dei prodotti più interessanti del vivaio dell’Atalanta. Nato il 25 luglio 2006, è cresciuto calcisticamente tra Cedratese, una parentesi in Grecia all’OFI Creta, l’Accademia Inter e poi il settore giovanile nerazzurro, dove è arrivato da giovanissimo.

A Zingonia ha completato gran parte della sua formazione, salendo progressivamente di categoria fino alla Primavera e successivamente all’Atalanta U23. Nel percorso con le giovanili si è distinto per personalità, letture di gioco e capacità di adattarsi a più ruoli del centrocampo.

Lorenzo Riccio, Nazionale e traguardi raggiunti

Riccio ha fatto parte anche delle selezioni giovanili dell’Italia. Dopo le prime convocazioni con l’Under 16, ha indossato la maglia azzurra in diverse categorie, arrivando anche nel giro dell’Under 20.

La sua crescita è stata seguita con attenzione dalla FIGC, che lo ha valorizzato come centrocampista ordinato, intelligente e capace di dare equilibrio alla squadra. Un profilo moderno, abituato a giocare con responsabilità anche contro avversari più esperti.

Lorenzo Riccio, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Riccio è un centrocampista destro utilizzabile sia da mediano sia da interno. La sua qualità principale è la gestione del possesso: gioca a testa alta, ha un buon primo controllo e cerca spesso la soluzione più pulita per dare continuità alla manovra.

Non è soltanto un giocatore di posizione. Sa abbinare tecnica, quantità e lavoro nella doppia fase, restando sempre dentro il gioco. Fisicamente è un profilo strutturato, alto circa 1,84 metri, con una buona presenza nei duelli e margini di crescita ancora importanti.

Il trasferimento al Dordrecht rappresenta ora una tappa cruciale: Riccio lascia il contesto italiano per misurarsi in un campionato diverso, con l’obiettivo di trasformare il proprio talento in continuità tra i professionisti.