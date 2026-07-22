Alajbegovic, l’Atalanta non chiude: la Fiorentina studia il sorpasso

La Fiorentina pensa al colpo Alajbegovic, la situazione può riaprirsi: i viola possono approfittare della frenata con l’Atalanta

La Fiorentina osserva con attenzione l’evoluzione della trattativa per Kerim Alajbegovic, talento classe 2007 del Bayer Leverkusen finito da tempo nel mirino dell’Atalanta. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Dea resta in vantaggio e avrebbe già un’intesa di massima con il giocatore, ma non ha ancora trovato l’accordo definitivo con il club tedesco.

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Il nodo principale resta la valutazione economica. Il Bayer Leverkusen chiede circa 30 milioni di euro per l’attaccante bosniaco con passaporto tedesco, legato ai tedeschi fino al 2031. L’Atalanta, dal canto suo, sarebbe pronta a spingersi fino a 22 milioni, cifra ancora distante dalle richieste. Una frenata che tiene vive le speranze delle altre pretendenti, tra cui proprio la Fiorentina, alla ricerca di un esterno offensivo di qualità.

Fiorentina mercato, Volpato e Bakayoko restano nella lista

Oltre ad Alajbegovic, resta d’attualità il nome di Cristian Volpato. Il classe 2003 del Sassuolo piace molto a Fabio Grosso, ma la richiesta neroverde resta alta: tra 15 e 20 milioni di euro. Una valutazione importante, considerando anche il contratto in scadenza nel 2028.

Da monitorare anche Johan Bakayoko, che il Lipsia valuterà durante la preparazione estiva. In caso di apertura alla cessione, il club tedesco chiederebbe almeno 20 milioni. Sullo sfondo resta poi il sogno Noa Lang, legato però alle eventuali decisioni del Napoli e di Massimiliano Allegri.

Fiorentina, il futuro di Kean resta da seguire

Il mercato offensivo viola dipende anche dalla situazione di Moise Kean. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un contatto informativo tra il Como e l’entourage del giocatore, senza però sviluppi concreti e senza coinvolgere la Fiorentina.

Dalla Turchia è circolata anche la voce di un possibile confronto con il Fenerbahce, indiscrezione che non avrebbe trovato conferme. Kean sta bene a Firenze, ma davanti a un’offerta da circa 40 milioni la società viola sarebbe pronta ad ascoltare.

Fiorentina, uscite e fascia destra: Joao Mario resta un’idea

La Fiorentina continua a seguire anche Joao Mario della Juventus, ma prima dovrà liberare spazio sulla fascia. In questo senso resta da valutare il futuro di Fortini, seguito con insistenza dal Torino: la richiesta viola è di circa 10 milioni.

Sul fronte uscite, resta bloccata la trattativa tra Nicolas Valentini e il Gremio, nonostante l’accordo tra club da 3,5 milioni. Per Matias Moreno, invece, c’è intesa con il Wrexham per 8,5 milioni più il 50% sulla rivendita, ma il giocatore prende tempo. Su di lui restano anche Monza, Getafe ed Espanyol.