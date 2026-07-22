Chi è Ricardo Mangas, il mancino portoghese che piace al Monza di Juric

Il Monza di Juric lavora per rinforzarsi in difesa e l’ultima idea per la fascia sinistra porta a Ricardo Mangas dello Sporting: ecco chi è

Il Monza guarda in Portogallo per rinforzare la corsia sinistra. Come riferito da Gianluigi Longari su X, il club brianzolo è in trattativa avanzata con lo Sporting CP per Ricardo Mangas, terzino sinistro portoghese classe 1998. Un profilo di esperienza, abituato a contesti internazionali e potenzialmente molto adatto al calcio intenso di Ivan Juric.

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Il nome di Mangas è diventato caldo nelle ultime ore perché il Monza cerca un esterno capace di garantire corsa, fisicità e qualità nella doppia fase. Non un giovane da formare, ma un giocatore già strutturato, con un percorso importante tra Portogallo, Francia e Russia.

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Ricardo Mangas Monza, chi è il laterale portoghese

Ricardo Luís Chaby Mangas è nato a Olhão, in Portogallo, il 19 marzo 1998. Mancino naturale, alto circa 1,79 metri, gioca principalmente da terzino sinistro, ma nel corso della carriera è stato impiegato anche da esterno a tutta fascia e, in alcune situazioni, da laterale più avanzato.

La sua duttilità è uno degli aspetti più interessanti. Mangas può giocare in una linea difensiva a quattro, ma la collocazione più naturale sembra essere quella di quinto sinistro, ruolo nel quale può esprimere al meglio corsa, spinta e capacità di accompagnare l’azione offensiva.

Ricardo Mangas, carriera tra Benfica, Boavista, Bordeaux e Sporting

Il percorso calcistico di Ricardo Mangas parte nel settore giovanile portoghese, con tappe importanti anche nel vivaio del Benfica. Dopo la formazione nelle giovanili, il laterale ha iniziato la carriera senior con il Mirandela, prima di arrivare all’Aves, club con cui ha debuttato nella massima serie portoghese.

Successivamente ha vestito le maglie di Boavista, Bordeaux, Vitória Guimarães e Spartak Mosca, accumulando esperienza in campionati diversi e affrontando contesti tattici differenti. Nell’agosto 2025 è poi arrivato il passaggio allo Sporting CP, una tappa importante per un giocatore ormai maturo.

Ricardo Mangas, traguardi e caratteristiche tecniche

Nel corso della sua crescita, Mangas ha conquistato diversi titoli a livello giovanile e Under 23, oltre ad aver indossato la maglia del Portogallo Under 17. Un percorso formativo solido, che lo ha portato a diventare un laterale completo e affidabile.

Dal punto di vista tecnico, è un esterno mancino di spinta. Ama alzarsi sulla corsia, accompagnare l’azione, arrivare al cross e attaccare lo spazio. Non è un terzino bloccato: ha buona gamba, aggressività e capacità di inserirsi anche in zona offensiva. La sua migliore versione emerge quando può giocare con campo davanti, partecipando con continuità alla manovra.

Ricardo Mangas nel Monza di Juric: come può integrarsi

Nel Monza di Ivan Juric, Ricardo Mangas potrebbe trovare una collocazione ideale da quinto sinistro. Il tecnico chiede agli esterni intensità, pressione alta, coraggio nei duelli e presenza costante nelle due fasi. Tutte caratteristiche che il portoghese può mettere al servizio della squadra.

Il principale punto da verificare riguarda la tenuta difensiva in un sistema molto esigente, soprattutto nei duelli individuali. Mangas dà il meglio quando può spingere e aggredire in avanti, più che quando deve restare basso per tutta la partita.

Per il Monza sarebbe un innesto di esperienza, gamba e qualità offensiva sulla fascia sinistra: un profilo già pronto, capace di aumentare le soluzioni tattiche di Juric.