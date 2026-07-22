Il talento inglese Foden prolunga il suo legame con i Citizens: accordo esteso di tre anni rispetto al precedente contratto

Il Manchester City ha annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto di Phil Foden fino al 2030, confermando la volontà di costruire il proprio futuro attorno a uno dei simboli del club. Il precedente accordo del fantasista inglese sarebbe scaduto nel 2027, ma la società ha deciso di prolungare ulteriormente il rapporto.

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Il classe 2000, cresciuto interamente nel settore giovanile dei Citizens, indossa questa maglia fin da bambino. Dopo aver completato tutta la trafila nelle academy, ha debuttato in prima squadra nel 2017, diventando stagione dopo stagione uno dei protagonisti del progetto tecnico del club inglese.

Grazie alle sue qualità, Foden si è affermato tra i migliori talenti del calcio europeo, contribuendo in maniera decisiva alla conquista di numerosi trofei nazionali e internazionali e trasformandosi in un punto di riferimento per il Manchester City.

Dopo la firma sul nuovo accordo, il fantasista ha espresso tutta la propria soddisfazione per il prolungamento del contratto, ribadendo il forte legame con il club che lo ha formato calcisticamente. “Legare il mio futuro al City significa tutto per me. Giocare per questo club è sempre stato il mio unico desiderio ed è un onore indossare questa maglia”, ha dichiarato il nazionale inglese.

Il rinnovo fino al 2030 rappresenta la conferma della fiducia reciproca tra il Manchester City e Phil Foden, pronti a continuare insieme un percorso ricco di successi.