Guillermo Ochoa annuncia l’addio al calcio giocato: il leggendario portiere si ritira a 41 anni

Guillermo Ochoa ha annunciato l’addio al calcio giocato: il portiere messicano si è ritirato a 41 anni

Il mondo del calcio saluta uno dei suoi interpreti più iconici e longevi delle competizioni internazionali. Guillermo Ochoa ha annunciato ufficialmente la decisione di appendere i guanti al chiodo, decretando il suo definitivo addio al calcio giocato. Lo storico portiere messicano si ritira all’età di 41 anni, chiudendo una parabola straordinaria subito dopo aver centrato un primato leggendario: la partecipazione alla suo sesto Mondiale in carriera. Un record assoluto condiviso soltanto con fuoriclasse del calibro di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, a testimonianza di una continuità ad altissimo livello durata oltre due decenni.

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La leggenda del Messico: 154 presenze e un palmarès da record

Con il suo ritiro, il movimento calcistico centramericano perde una vera e propria colonna. In patria, l’estremo difensore si è consacrato negli anni come una vera leggenda sportiva, diventando un punto di riferimento inscalfibile per generazioni di tifosi e colleghi.

A testimoniarlo sono i numeri impressionanti fatti registrare con la maglia della propria selezione nazionale: ben 154 presenze totali, moltissime delle quali disputate indossando la fascia di capitano con leadership e carisma. Nel corso della sua militanza con la rappresentativa del proprio Paese, Ochoa ha conquistato per 6 volte la Gold Cup e ha sollevato una Nations League nordamericana, collezionando prestazioni da assoluto protagonista specialmente nelle fasi finali dei tornei internazionali.

Il messaggio di commozione e gratitudine affidato ai social

L’ufficializzazione dell’addio è arrivata attraverso i canali ufficiali dell’atleta, che ha condiviso un toccante testo accompagnato da un video riassuntivo della sua carriera sul proprio profilo Instagram.

Il portiere ha voluto salutare il pubblico e le persone a lui più vicine con parole intrise di orgoglio ed emozione:

“Non avrei mai immaginato fino a dove mi avrebbe portato un sogno. Oggi posso solo guardare indietro con orgoglio e dire: GRAZIE. Grazie alla mia famiglia. Grazie ai miei compagni. Grazie a ogni tifoso che mi ha accompagnato in ogni tappa di questo percorso. Porto con me l’affetto di milioni di persone e la serenità di aver dato tutto per il Messico. Nessuno potrà mai toglierci ciò che abbiamo vissuto. Dal profondo del cuore, grazie di tutto”.

Con questo accorato saluto cala il sipario su un percorso unico nel suo genere, che consegna definitivamente il nome di Guillermo Ochoa alla storia del calcio mondiale.