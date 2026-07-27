Inter, Diouf sorprende da esterno destro: la “pazza idea” di Chivu funziona – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Inter, Diouf lancia un segnale sulla fascia destra: il buon rendimento del francese cambia i piani dei nerazzurri sul mercato?

L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno destro dopo l’addio di Denzel Dumfries, ma dalla seconda amichevole estiva contro il Karlsruher è arrivata una risposta importante direttamente dal campo. I nerazzurri hanno vinto 2-1 in rimonta, ribaltando la partita nei minuti di recupero grazie a una doppietta straordinaria di Andy Diouf.

L’ex Lens, entrato nel secondo tempo al posto di Luis Henrique, è stato schierato da Cristian Chivu proprio sulla corsia destra. Una soluzione particolare, ancora in fase sperimentale, ma capace di produrre subito effetti concreti. Quando la gara sembrava ormai indirizzata verso la sconfitta, Diouf ha cambiato il finale con due giocate di altissimo livello.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Inter, Diouf decisivo contro il Karlsruher

Il primo gol è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un mancino al volo potente e preciso che ha sorpreso il portiere avversario. Pochi minuti più tardi, ancora con il sinistro, Diouf ha completato la rimonta con una conclusione morbida e chirurgica indirizzata sul secondo palo.

Due reti diverse per esecuzione, ma entrambe significative per qualità tecnica e personalità. La prestazione ha acceso i riflettori su una possibile nuova soluzione tattica per l’Inter, soprattutto in una zona del campo dove il club sta cercando rinforzi.

Inter, Chivu insiste sulla “pazza idea”

La scelta di utilizzare Diouf da esterno destro nasce da quella che lo stesso Chivu aveva definito una “pazza idea”: spostare il centrocampista francese dalla zona centrale del campo alla corsia laterale. Un ruolo non naturale per il giocatore, ma potenzialmente interessante per caratteristiche fisiche, progressione e capacità di attaccare l’area.

L’esperimento non parte da zero. Già nella scorsa stagione Diouf aveva mostrato spunti importanti in fase offensiva, soprattutto quando poteva avanzare con campo davanti e libertà di movimento.

Inter, il mercato resta necessario

Il percorso per trasformarlo in un esterno destro completo resta lungo. Diouf dovrà crescere soprattutto sul piano difensivo: coperture, letture senza palla, gestione della linea e movimenti in fase di non possesso saranno aspetti fondamentali.

Per questo l’Inter dovrà comunque intervenire sul mercato per completare la rosa. Ma la doppietta contro il Karlsruher consegna a Chivu un’indicazione chiara: Diouf sulla destra può diventare più di un semplice esperimento estivo.