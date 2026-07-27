Arokodare Ajax, affare vicino con il Wolverhampton: prestito con diritto di riscatto

Arokodare Ajax, trattativa ai dettagli per il nuovo attaccante

L’Ajax è sempre più vicino a chiudere l’arrivo di Tolu Arokodare dal Wolverhampton. Il club olandese, alla ricerca di un nuovo centravanti per rinforzare il reparto offensivo, avrebbe raggiunto un accordo con i Wolves sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

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Secondo quanto riportato da Voetbal International, l’operazione complessiva avrebbe un valore di poco superiore ai 20 milioni di euro, considerando formula, eventuale riscatto e condizioni dell’accordo. Un investimento importante per l’Ajax, che considera Arokodare una priorità per completare l’attacco.

Arokodare Ajax, visite mediche possibili in settimana

I dialoghi tra Ajax e Wolverhampton stanno procedendo rapidamente e il club di Amsterdam spera di poter organizzare le visite mediche già nel corso di questa settimana. Restano da definire gli ultimi dettagli prima della chiusura definitiva.

Arokodare Ajax, pista italiana superata

Il nome di Arokodare era stato accostato anche ad alcuni club italiani, ma il futuro dell’attaccante sembra ormai indirizzato verso l’Olanda. L’Ajax ha accelerato con decisione e ora punta a completare l’operazione nel minor tempo possibile.