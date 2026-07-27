Pedro Neto, futuro incerto al Chelsea: Manchester City, Liverpool e Arabia sulle tracce dell’esterno

Pedro Neto, mercato acceso attorno all’esterno del Chelsea: non solo Manchester City e Liverpool, sirene anche dall’Arabia per il portoghese

Il futuro di Pedro Neto potrebbe diventare uno dei temi più caldi della prossima sessione estiva di calciomercato. L’esterno offensivo del Chelsea è reduce da una stagione di grande continuità, nella quale ha trovato spazio con regolarità tra campionato e coppe, confermandosi come uno dei profili più interessanti della rosa londinese.

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Il rendimento del portoghese non è passato inosservato. Con 52 presenze complessive, 10 gol e 10 assist, Pedro Neto ha messo insieme numeri importanti, attirando l’attenzione di diversi club pronti a valutare un possibile investimento. La sua capacità di giocare su entrambe le fasce, saltare l’uomo e incidere negli ultimi metri lo rende un profilo molto appetibile sul mercato internazionale.

Pedro Neto, Manchester e Liverpool osservano la situazione

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Mail, sulle tracce di Pedro Neto ci sarebbero alcuni club di primo piano, in particolare Manchester City e Liverpool. Due piste prestigiose, che confermano il livello raggiunto dall’esterno portoghese e l’interesse crescente attorno al suo nome.

Il Chelsea, dal canto suo, non considera il giocatore un profilo da svendere. L’investimento fatto sul calciatore e il suo rendimento stagionale spingono la società londinese a fissare una valutazione importante. Per questo motivo, un’eventuale partenza potrà concretizzarsi soltanto davanti a un’offerta ritenuta adeguata.

Pedro Neto, attenzione anche ai club sauditi

Non solo Premier League. Sempre secondo il quotidiano inglese, anche diversi club dell’Arabia Saudita avrebbero mostrato interesse per Pedro Neto. Il mercato saudita continua a muoversi su profili di livello internazionale e l’esterno del Chelsea rientrerebbe tra i nomi monitorati.

La presenza di più pretendenti può permettere ai Blues di alzare il prezzo e gestire con forza l’eventuale trattativa. Al momento, però, non si registrano decisioni definitive sul futuro del giocatore.

Pedro Neto, il Chelsea valuta il prezzo dell’addio

La situazione resta quindi aperta. Pedro Neto è un calciatore ambito, il Chelsea è proprietario del cartellino e non ha necessità di cedere a condizioni favorevoli agli altri club. La prossima finestra di mercato chiarirà se l’esterno portoghese resterà a Londra o se diventerà protagonista di una nuova avventura.

Tra Manchester City, Liverpool e le sirene saudite, il nome di Pedro Neto è destinato a rimanere centrale nelle prossime settimane.