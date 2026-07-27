FIGC, Malagò prepara il confronto con Maldini e Leonardo: «Parlerò con tutti. E su Baggio…»

FIGC, Malagò tra nuovo ct e futuro di Paolo Maldini e Leonardo dopo lo stop all’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra: le sue parole prima del vertice

Momento delicatissimo in casa FIGC. Dopo il naufragio dell’operazione legata ad Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico dell’Italia, il presidente federale Giovanni Malagò si prepara a vivere ore decisive anche sul fronte interno. Al centro della scena ci sono Paolo Maldini e Leonardo, il cui futuro all’interno del progetto azzurro appare sempre più incerto.

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La separazione tra le parti, secondo quanto emerso nelle ultime ore, è uno scenario ormai concreto. La decisione finale arriverà soltanto dopo i contatti diretti con Malagò, chiamato a gestire una fase particolarmente complessa per la Federazione e per l’intera area tecnica della Nazionale.

FIGC, Malagò annuncia i contatti dopo il caso Pirlo

All’arrivo nella sede della Lega Nazionale Dilettanti, dove è previsto un incontro nel pomeriggio, Malagò ha commentato il momento della FIGC e il tema legato alla scelta del nuovo commissario tecnico.

NUOVO CT – «Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia».

Parole che confermano la volontà del presidente federale di confrontarsi rapidamente con tutte le parti coinvolte. Il fallimento della pista Pirlo ha inevitabilmente aperto una fase di riflessione più ampia, che riguarda non solo la panchina dell’Italia, ma anche la tenuta del progetto costruito attorno a Maldini e Leonardo.

FIGC, Maldini e Leonardo a rischio addio

Il possibile passo indietro di Paolo Maldini e Leonardo rappresenterebbe un passaggio pesante per la nuova governance federale. Entrambi erano considerati figure centrali nella ricostruzione tecnica della Nazionale, ma il caso Pirlo ha cambiato gli equilibri e aumentato le tensioni.

La situazione resta in evoluzione, con Malagò chiamato a evitare una frattura definitiva o, eventualmente, a gestire una separazione ordinata.

FIGC, Malagò guarda al futuro del calcio italiano

Intervenuto anche come ospite de Il Sole 24 Ore, in occasione della presentazione della 20ª edizione dell’Indice di Sportività, realizzato da PTS Sport, Malagò ha poi allargato il discorso al futuro del movimento italiano.

PROGETTO – «Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l’allenatore. E’ una questione di semina, le idee sono molto chiare».

Sul rapporto con Roberto Baggio, infine, il presidente della FIGC ha aggiunto: «È bellissimo».

La priorità resta trovare il nuovo ct, ma il futuro di Maldini e Leonardo può diventare il vero bivio della nuova FIGC.