Cagliari Esposito, rinnovo in bilico: Giulini prova a ricucire, ma il prezzo è fissato – VIDEO di Elia Serra

Cagliari e Sebastiano Esposito, tensione sul rinnovo del contratto: esplode il caso sul futuro dell’attaccante classe 2002

Il futuro di Sebastiano Esposito diventa uno dei temi più caldi del calciomercato Cagliari. L’attaccante classe 2002, attraverso il proprio agente, avrebbe chiesto alla società rossoblù un importante adeguamento dell’ingaggio e il prolungamento del contratto fino al 2032.

Una richiesta forte, legata alla volontà del giocatore di vedere riconosciuto il ruolo centrale conquistato nella squadra allenata da Fabio Pisacane. Esposito si considera ormai un elemento importante del progetto tecnico e vorrebbe trasformare questa centralità anche in nuove condizioni contrattuali.

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Cagliari Esposito, la richiesta fino al 2032

Il nodo principale riguarda proprio il rinnovo. Da una parte c’è il desiderio dell’attaccante di ottenere un contratto lungo e più ricco, dall’altra la necessità del Cagliari di valutare con attenzione l’impatto economico dell’operazione.

Un accordo fino al 2032 permetterebbe al club rossoblù di blindare il valore del cartellino e confermare la fiducia in uno dei profili più importanti del reparto offensivo. Per Esposito, invece, rappresenterebbe il riconoscimento definitivo della crescita avuta in Sardegna e del peso assunto all’interno della squadra.

Cagliari Esposito, Giulini al lavoro per ricucire

Il confronto tra le parti avrebbe generato tensioni nella serata di ieri, aprendo lo scenario di una possibile separazione. La situazione resta in evoluzione, ma il presidente Tommaso Giulini si sarebbe già mosso in prima persona per provare a ricomporre la frattura.

La volontà del Cagliari è quella di trovare un punto d’incontro con il giocatore, evitando che il caso possa condizionare la preparazione estiva e il lavoro di Pisacane. Il dialogo servirà a chiarire le richieste dell’attaccante e i margini economici della società.

Cagliari Esposito, valutazione fissata a 20 milioni

Nonostante il tentativo di ricucire, il club avrebbe definito una posizione precisa in caso di cessione. Esposito non lascerà il Cagliari per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro.

Una valutazione importante, pensata per scoraggiare eventuali offerte al ribasso e tutelare un patrimonio tecnico ancora giovane, ma già centrale nel progetto rossoblù. Le prossime ore saranno decisive per capire se si arriverà a un’intesa sul rinnovo o se il mercato inizierà a muoversi concretamente attorno al nome di Sebastiano Esposito.