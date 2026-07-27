Galatasaray su De Bruyne, Allegri lo aspetta: il Napoli non apre all’addio

Il Galatasaray fa la corte a Kevin De Bruyne, pronto un maxi ingaggio per convincerlo: il Napoli al momento non apre alla cessione

Ultimi giorni di vacanza post Mondiale per Kevin De Bruyne, atteso la prossima settimana in Italia per raggiungere il Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Il centrocampista belga ritroverà un ambiente cambiato, a partire dalla panchina: non ci sarà più Antonio Conte, con cui il rapporto non era mai realmente decollato, ma Massimiliano Allegri, chiamato a rilanciare il progetto azzurro.

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Nonostante il cambio di guida tecnica, continuano però le voci sul possibile addio dell’ex Manchester City. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Galatasaray starebbe valutando un tentativo per portare De Bruyne in Turchia.

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De Bruyne Napoli, il Galatasaray prepara la possibile offerta

Il club turco vorrebbe aumentare ulteriormente il livello tecnico della rosa e considera De Bruyne un profilo di enorme prestigio internazionale. L’idea del Galatasaray sarebbe quella di proporre al giocatore un contratto biennale con un ingaggio importante, nel tentativo di convincerlo a lasciare il Napoli dopo una sola stagione.

La dirigenza del Gala, che dispone di un solo slot over libero in rosa, sta lavorando internamente alla possibile proposta. Nei prossimi giorni potrebbero partire anche i contatti con il club azzurro per capire se esistano margini reali di trattativa.

De Bruyne Napoli, De Laurentiis vuole trattenerlo

Al momento, però, la posizione del Napoli appare chiara. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la società non vorrebbero privarsi del centrocampista, che ha ancora un anno di contratto più un’opzione per un’ulteriore stagione.

Il club azzurro considera De Bruyne un investimento pesante e vuole verificare il suo rendimento sotto la gestione di Allegri, dopo una stagione condizionata anche dai problemi fisici.

De Bruyne Napoli, le parole di Manna sul futuro

Nei giorni scorsi il direttore sportivo Giovanni Manna aveva chiarito la posizione del Napoli.

FUTURO – «Non ha nessuna decisione da prendere, ha un anno di contratto più l’opzione per un altro anno. Kevin è un calciatore del Napoli. Per noi è stato un investimento economico importante e, a causa dell’infortunio, ha reso meno di quello che può dare».

Poi il dirigente ha commentato anche le dichiarazioni del belga sul ruolo avuto nella scorsa stagione.

DICHIARAZIONI – «Personalmente non ho gradito le sue dichiarazioni, ma ne parleremo e ci chiariremo».

Il Galatasaray resta alla finestra, ma il Napoli vuole ripartire da De Bruyne.