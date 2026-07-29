Koulierakis Roma, Gasperini ha scelto il rinforzo in difesa: chi è il centrale greco del Wolfsburg

Konstantinos Koulierakis è l’ultimo obiettivo della Roma per la difesa, contatti in corso per il difensore del Wolfsburg: ecco chi è

La Roma accelera per un nuovo innesto in difesa e guarda con decisione a Konstantinos Koulierakis, centrale greco classe 2003 di proprietà del Wolfsburg. Come riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso sta studiando un’offerta per provare a chiudere l’operazione, forte anche dell’ok già arrivato dal giocatore.

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I contatti tra la Roma e il club tedesco stanno avanzando, in un clima di crescente ottimismo. Koulierakis ha mercato anche in Premier League e in Liga, ma i giallorossi si sono mossi con convinzione e il profilo è già stato approvato da Gian Piero Gasperini. Per caratteristiche tecniche, fisiche e tattiche, il greco può diventare una delle sorprese del mercato romanista.

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Chi è Koulierakis: carriera tra PAOK e Wolfsburg

Konstantinos Koulierakis è nato il 28 novembre 2003 ed è un difensore centrale mancino, alto 1,88 metri e con un peso di circa 78 kg. Cresciuto calcisticamente in Grecia, dopo i primi passi nella sua Creta è entrato nel settore giovanile del PAOK Salonicco, club con cui ha completato tutto il percorso fino alla prima squadra.

Proprio con il PAOK, Koulierakis si è imposto come uno dei difensori più interessanti del calcio greco. Il momento più importante della sua prima parte di carriera è arrivato nella stagione 2023/24, con la vittoria della Super League greca. Nel 2024 è poi arrivato il trasferimento al Wolfsburg, che ha deciso di puntare su di lui per rinforzare il reparto arretrato.

Il suo percorso lo ha portato anche nel giro della Nazionale greca, confermando uno status già internazionale nonostante la giovane età.

Koulierakis, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

Il punto forte di Koulierakis è la combinazione tra fisicità, piede mancino e qualità nell’impostazione. Non è un difensore limitato alla marcatura: sa partecipare alla costruzione dal basso, cerca spesso la giocata verticale e può portare palla per superare la prima pressione.

In fase difensiva è aggressivo, forte nei duelli aerei e sicuro negli interventi frontali. Con il suo 1,88 m, garantisce presenza in area sia sulle palle inattive difensive sia in quelle offensive. Non è però un centrale rapidissimo in campo aperto: rende meglio in una squadra organizzata, dove può aggredire in avanti senza essere costretto a rincorse lunghe alle spalle della linea.

Koulierakis Roma, come può integrarsi con Gasperini

Nel sistema di Gasperini, Koulierakis avrebbe una collocazione naturale da braccetto sinistro nella difesa a tre. Un ruolo che richiede coraggio, letture preventive, capacità di difendere uomo contro uomo e qualità nell’uscita palla al piede.

Per la Roma, sarebbe un acquisto di prospettiva ma già pronto per entrare nelle rotazioni. Rispetto a un profilo più esperto, garantisce margini di crescita e valore patrimoniale. Il principale nodo riguarda l’adattamento alla Serie A, campionato più tattico rispetto alla Bundesliga, ma il contesto giallorosso può favorirne l’evoluzione.

In sintesi, Koulierakis è un centrale mancino moderno, fisico e tecnico. Per Gasperini può diventare un tassello ideale per completare la nuova difesa della Roma.