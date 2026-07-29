Amondarain cambia il centrocampo del Bologna: Tedesco accoglie l’argentino e ridisegna così la mediana. Il nuovo volto dei rossoblù

Amondarain è un nuovo giocatore del Bologna: come cambia il centrocampo dei rossoblù con l’arrivo dell’argentino

Il Bologna ha ufficializzato un importante colpo per il presente e per il futuro, assicurandosi a titolo definitivo le prestazioni del centrocampista argentino Mikel Amondarain dal Club Estudiantes de La Plata. Il talentuoso classe 2005 sbarca in Serie A dopo essersi consacrato come uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano.

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Il club emiliano ha diffuso la seguente nota ufficiale:

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Club Estudiantes de La Plata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mikel Amondarain. Diciassettesimo argentino nella storia del Club, Mikel è un centrocampista moderno, capace di abbinare intensità, dinamismo e qualità nella gestione del pallone, e di giocare in più posizioni della linea mediana. Classe 2005, completa il proprio percorso di formazione nell’Estudiantes, società con cui cresce fino ad affermarsi in Prima squadra, distinguendosi per personalità, intelligenza tattica e continuità di rendimento. Le prestazioni offerte nelle ultime due stagioni lo consacrano tra i prospetti più interessanti del calcio argentino, attirando l’attenzione del panorama europeo. L’approdo in rossoblù rappresenta una tappa importante della sua carriera, dopo essersi imposto come punto di riferimento del centrocampo dell’Estudiantes nonostante la giovane età, contribuendo al trionfo de Los Pincharratas nel Torneo Clausura del secondo semestre 2025”.

Come cambia la struttura del centrocampo del Bologna

L’innesto di Amondarain ridefinisce in maniera profonda l’assetto tattico della mediana del Bologna. Trattandosi di un profilo estremamente versatile, il giovane argentino garantisce la capacità di ricoprire più posizioni al centro del campo. La sua duttilità tattica permette di impiegarlo sia come mezzala di inserimento in un reparto a tre, sia come mediano di rottura e impostazione in un centrocampo a due, offrendo un’ampia varietà di soluzioni a gara in corso.

Intensità, dinamismo e qualità nella manovra

L’arrivo del classe 2005 alza notevolmente i ritmi e la frequenza di passo della squadra. Amondarain abbina una spiccata aggressività nel recupero palla a un’eccellente intelligenza tattica, permettendo al Bologna di alzare la linea del pressing. Oltre alla quantità, il giovane talento porta in dote qualità nella gestione del pallone: la sua abilità nel verticalizzare rapidamente e nel superare la prima pressione avversaria darà maggiore fluidità e velocizzazione alla costruzione del gioco.

Personalità e nuove gerarchie in mediana

Nonostante la giovane età, la personalità maturata da protagonista all’Estudiantes permetterà ad Amondarain di inserirsi con disinvoltura nelle rotazioni rossoblù. Il suo approdo aumenta la concorrenza interna e garantisce una risorsa di elevata continuità di rendimento, in grado di equilibrare la fase difensiva e dare imprevedibilità alle transizioni offensive.