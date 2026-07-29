Koleosho è ufficialmente del Paris FC, firma fino al 2031: ma davvero nessuna squadra italiana poteva riportarlo in Serie A?

Koleosho resta al Paris FC, accordo fino al 2031: perché nessuna squadra italiana lo ha riportato in Serie A?

Dopo una prima fase di stagione vissuta a titolo temporaneo, Luca Koleosho è diventato a tutti gli effetti un giocatore del Paris FC. Il club francese ha definito il riscatto a titolo definitivo dal Burnley, chiudendo un’operazione strategica di primaria importanza. L’esterno d’attacco classe 2004 ha firmato un accordo a lunghissimo termine, legandosi alla società parigina con un contratto valido fino al giugno 2031.

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I dettagli dell’operazione e la crescita di Koleosho

L’intesa a titolo definitivo arriva al termine di sei mesi in prestito in cui l’italo-americano ha saputo mettere in mostra tutte le sue qualità. Cresciuto calcisticamente tra l’Espanyol e il Burnley, il giovane attaccante si è distinto per la grande esplosività sulle corsie esterne, l’abilità nell’uno contro uno e la capacità di creare costante superiorità numerica. La scelta del Paris FC di blindarlo con un contratto di ben cinque anni testimonia la centralità del giocatore nel progetto tecnico del club e la volontà di investire a lungo termine sui talenti di maggior prospettiva.

Ma davvero nessuna squadra italiana poteva riportarlo in Italia?

L’ufficialità del suo passaggio definitivo in Francia lascia però spazio a una riflessione spontanea sul nostro movimento: ma davvero nessuna squadra italiana poteva riportarlo in Italia? Dotato di passaporto italiano e già nel giro delle nazionali giovanili azzurre, Koleosho rappresenta esattamente il prototipo dell’esterno moderno: rapido, tecnico e con ampi margini di crescita. In un campionato di Serie A in cui molte società sono alla costante ricerca di profili giovani e veloci per rinforzare le proprie batterie di esterni, il mancato affondo dei club nostrani si configura come un’opportunità mancata. Vederlo accasarsi stabilmente all’estero conferma la persistente cautela del mercato italiano di fronte a giovani talenti già pronti per il salto di qualità.

Le prospettive per il futuro al Paris FC

Per il Paris FC, l’acquisizione di Koleosho a titolo definitivo è un chiaro segnale di ambizione. Il classe 2004 troverà a Parigi l’ambiente ideale per trovare continuità, affinare la propria intelligenza tattica e completare il processo di maturazione. Per il giocatore si apre ora un capitolo decisivo della carriera, con l’obiettivo di imporsi come uno dei profili offensivi più interessanti del panorama calcistico europeo.