Calciomercato Roma, fatta per Konstantinos Koulierakis: cifre e dettagli dell’accordo con il Wolfsburg. Perché è il colpo giusto per Gasperini

Calciomercato Roma, Konstantinos Koulierakis è un nuovo giocatore giallorosso: cifre e dettagli dell’affare con il Wolfsburg

Il calciomercato della Roma piazza un colpo di rilievo per il proprio reparto difensivo: Konstantinos Koulierakis è ormai pronto a vestire la maglia giallorossa. La trattativa tra la Roma e il Wolfsburg si è conclusa positivamente con un intesa raggiunta su tutti i termini dell’operazione. Per assicurarsi le prestazioni del difensore greco, il club capitolino investirà una cifra di circa 15 milioni di euro secondo Fabrizio Romano.

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Dettagli dell’operazione e intesa con il calciatore

L’esito felice della negoziazione conferma il lavoro spedito condotto dalla dirigenza romanista. L’accordo totale con il calciatore era stato già trovato e impostato a partire da ieri, con il giocatore che ha accolto con grande entusiasmo la possibilità di sbarcare in Serie A. Una volta superati gli ultimi dettagli economici e formali con il Wolfsburg, il club ha incassato il definitivo via libera per il trasferimento a titolo definitivo. Nei prossimi giorni si svolgeranno le consuete visite mediche di rito, a cui seguirà la firma sul contratto.

Perché Koulierakis può essere il colpo giusto per la Roma

L’ingaggio del centrale ellenico rappresenta un’operazione estremamente mirata sia sotto il profilo economico che sotto quello tecnico-tattico. Trattandosi di un difensore centrale mancino, Koulierakis va a colmare una lacuna organica cruciale nello scacchiere della squadra, garantendo maggiore pulizia e fluidità nella costruzione dal basso. Dotato di una struttura fisica imponente, grande dominanza nel gioco aereo e spiccata aggressività nei duelli individuali, il giovane difensore combina doti atletiche eccellenti con una maturità già testata in un campionato competitivo come la Bundesliga. A fronte di una spesa contenuta di 15 milioni di euro, la Roma si assicura un profilo giovane, di grande rendimento immediato e con ampi margini di valorizzazione futura.

Le prospettive per la retroguardia giallorossa

L’arrivo di Koulierakis garantisce al tecnico un’alternativa di assoluto valore e affidabilità per la linea difensiva. La sua spiccata capacità di leggere le ripartenze avversarie e la determinazione nei contrasti lo rendono un profilo idoneo per adattarsi rapidamente alle dinamiche del calcio italiano. Con questo innesto, la Roma rinforza in maniera significativa il proprio pacchetto arretrato in vista degli impegni della stagione.