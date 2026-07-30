Chelsea, ufficiale l’acquisto di Maxence Lacroix dal Crystal Palace: maxi-affare, le cifre fanno spavento per il difensore!

Chelsea, ufficializzato l’acquisto di Maxence Lacroix dal Crystal Palace: ecco le cifre dell’operazione per il difensore

Il calciomercato del Chelsea piazza un importante colpo per la propria linea difensiva. Ora è ufficiale: Maxence Lacroix si unisce al Chelsea a titolo definitivo grazie a un affare da 52 milioni di sterline concluso con il Crystal Palace. Il difensore francese ha completato l’iter burocratico e ha firmato il suo contratto a lungo termine mercoledì, mettendosi subito a disposizione della rosa dei Blues.

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Le prime dichiarazioni di Lacroix in maglia Blues

Fin dai suoi primi momenti nel nuovo ambiente, il centrale francese ha espresso grande determinazione ed entusiasmo per questa nuova tappa della sua carriera. Lacroix ha fissato immediatamente gli obiettivi con grande chiarezza: “Qui al Chelsea vogliamo vincere”.

Il nuovo acquisto del club londinese ha poi aggiunto tutta la propria emozione per il trasferimento a Stamford Bridge: “Sono davvero felice di far parte di questo splendido club. Tutti conoscono la leggenda del Chelsea, la sua tradizione di vittorie, e farne parte è un momento di grande orgoglio”. Parole che testimoniano la carica motivazionale con cui il difensore si appresta a iniziare questa prestigiosa sfida.

Un innesto di spessore per la difesa del Chelsea

L’investimento da 52 milioni di sterline da parte della dirigenza del Chelsea sottolinea la volontà di blindare il reparto arretrato con un profilo di assoluta affidabilità. Nelle sue stagioni con la maglia del Crystal Palace, Lacroix si è affermato come uno dei centrali più prestanti e completi della Premier League. Dotato di una notevole struttura atletica, velocità negli allunghi e spiccata abilità nei duelli aerei, il difensore garantisce quella solidità e quella capacità di lettura che servivano all’organico per competere ai massimi livelli.

Un profilo moderno per le ambizioni dei Blues

L’arrivo del francese offre allo staff tecnico una risorsa fondamentale per la gestione della linea difensiva, capace di adattarsi sia in un assetto a quattro sia in una difesa a tre elementi. La sua abilità nella costruzione del gioco dal basso e l’aggressività nei contrasti permetteranno al Chelsea di mantenere un baricentro alto e guidare le transizioni di gioco. Con la firma sul contratto a lungo termine, la società dimostra ancora una volta di voler costruire una squadra fortemente competitiva, proiettata al conseguimento dei più importanti trofei nazionali e internazionali.