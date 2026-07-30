Gonzalo Garcia va al Fulham! Affare monstre da 70 milioni con il Real Madrid, l’attaccante si riunisce con Arbeloa

Gonzalo Garcia passa al Fulham! 70 milioni nell’operazione con il Real Madrid, ecco tutti i dettagli per l’attaccante

Il calciomercato estivo regala un’altra operazione a cifre da capogiro tra la LaLiga e la Premier League. Il Real Madrid e il Fulham hanno infatti raggiunto l’accordo totale per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante Gonzalo García. Un’operazione da ben 70 milioni di euro (circa 60 milioni di sterline) che testimonia il grande valore attribuito al giovane centravanti, cresciuto nella Cantera dei Blancos.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il percorso di Gonzalo García e il ricongiungimento con Arbeloa

Cresciuto nel vivaio del club madrileno, Gonzalo García si è distinto fornendo un apporto fondamentale durante il Mondiale per Club nell’estate del 2025. La sua consacrazione in prima squadra è arrivata nel corso della stagione 2025/2026 dove, pur agendo principalmente come alternativa a Kylian Mbappé, è riuscito a mettere a segno otto gol totali, di cui sei realizzati in campionato.

Ad attenderlo a Londra c’è il tecnico Álvaro Arbeloa, suo ex allenatore sia sulla panchina del Real Madrid sia in precedenza alla guida del Real Madrid Castilla. L’influenza di Arbeloa sul mercato dei Cottagers non si ferma qui: il Fulham sta infatti lavorando anche per l’acquisto del centrocampista César Palacios, altro prospetto del Castilla che ha già collezionato cinque presenze con i grandi.

I dettagli economici dell’operazione e il riacquisto preferenziale

Secondo quanto riportato dalla nota emittente spagnola COPE, la società presieduta da Florentino Pérez ha ceduto tutti i diritti sul calciatore, riservandosi tuttavia un’opzione di acquisto preferenziale da poter esercitare in futuro. Con la forte concorrenza nel reparto offensivo rappresentata da Kylian Mbappé, Endrick e dal prossimo arrivo di Yan Diomandé, il club ha optato per la cessione del classe 2004 al fine di monetizzare e finanziare le nuove entrate.

Le cessioni dei giovani della Cantera per finanziare il mercato

Il trasferimento di García rientra in una precisa strategia di valorizzazione e cessione dei prodotti del settore giovanile. Nel corso di questa sessione di trasferimenti, la dirigenza merengue ha incassato cifre importantissime dai giovani del proprio vivaio: spiccano le operazioni legate a Nico Paz (60 milioni di euro), Víctor Muñoz (20 milioni di euro), Álvaro Rodríguez (12,5 milioni di euro) e Fran García (4 milioni di euro). Un tesoretto straordinario che garantisce enorme liquidità da reinvestire sul mercato per mantenere il Real Madrid ai vertici del calcio europeo.