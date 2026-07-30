Alta tensione in casa Lazio: Kenneth Taylor protesta, il tecnico Gennaro Gattuso lo allontana dal campo

L’inizio ufficiale della stagione si avvicina e la tensione cresce anche in casa Lazio, dove gli animi si sono accesi durante l’ultima seduta a Formello. Protagonisti dell’episodio il nuovo allenatore Gennaro Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor, arrivato lo scorso gennaio dall’Ajax.

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Il diverbio in campo

Durante l’allenamento mattutino, i due sono stati coinvolti in un confronto acceso. Dopo circa un’ora di lavoro, Taylor — come riportato da Radio Laziale — si è lamentato per un colpo subito e per un richiamo da parte del tecnico. Il centrocampista non ha nascosto il proprio disappunto e ha risposto in maniera decisa a Gattuso, che ha immediatamente interrotto la seduta e lo ha allontanato dal campo, intimandogli “Vai fuori!” con il dito puntato.

Possibili conseguenze

Secondo Il Messaggero, è improbabile che la società decida di adottare provvedimenti severi nei confronti di Taylor. Più verosimile, invece, un chiarimento tra il giocatore, Gattuso e la dirigenza sportiva in vista del secondo allenamento della giornata.

La Lazio prova così a stemperare la tensione interna, mentre Gattuso continua a lavorare per consolidare il gruppo in vista dell’avvio della nuova stagione.