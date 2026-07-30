Terremoto in casa Newcastle: via Howe! Chi sarà il suo sostituto sulla panchina dei Magpies, novità importantissime

Il Newcastle e Howe si separano, scelto il sostituto del tecnico sulla panchina dei Magpies. Tutti i dettagli

Clamorosa svolta sulla panchina del Newcastle . Il club di Premier League si separa da Eddie Howe con effetto immediato, segnando la fine di un ciclo fondamentale per la crescita recente dei Magpies. La dirigenza ha ormai preso la decisione di cambiare guida tecnica e ha già avviato colloqui serrati per il sostituto nel minor tempo possibile.

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L’addio di Eddie Howe e la svolta societaria

La separazione imminente tra il Newcastle ed Howe rappresenta un vero e proprio scossone per il calcio inglese. Dopo anni caratterizzati da traguardi importanti e dal ritorno nelle posizioni di vertice del campionato, le strade della società e del tecnico britannico si dividono in maniera repentina. La proprietà ha infatti stabilito la necessità di imprimere una svolta immediata all’ambiente, aprendo ufficialmente una nuova fase del progetto sportivo. La decisione di cambiare è ormai maturata e la risoluzione del contratto si preannuncia questione di ore.

Matthias Jaissle in cima alla lista: trattativa in fase finale

Il profilo individuato dalla dirigenza per raccogliere l’eredità di Howe è quello di Matthias Jaissle secondo Fabrizio Romano. Il giovane e ambizioso allenatore tedesco è diventato il candidato principale del Newcastle United ed è attualmente impegnato in una trattativa avanzata con i vertici del club. Secondo i più recenti aggiornamenti di calciomercato, i contatti tra le parti hanno registrato un’accelerazione decisiva, portando l’accordo vicino alla fumata bianca.

Il profilo di Jaissle per il nuovo corso dei Magpies

L’imminente approdo di Matthias Jaissle sulla panchina di St James’ Park conferma la volontà della proprietà di affidarsi a una guida tecnica dalle idee moderne, incentrate su un calcio proattivo, ritmi elevati e sulla valorizzazione dei giovani talenti. Il tecnico tedesco ha superato la concorrenza di tutti gli altri profili monitorati dal club, posizionandosi come la scelta numero uno per guidare la squadra. I grandi sviluppi in casa NUFC sono attesi a brevissimo, con la piazza pronta ad accogliere il nuovo allenatore.