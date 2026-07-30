Venezia, giornata decisiva sull’asse con la Fiorentina: Moreno firma, Sohm in avvicinamento. Cosa sta succedendo

Il Venezia vive una giornata cruciale sul fronte del mercato in entrata. Il club arancioneroverde è pronto a chiudere il primo dei due affari impostati con la Fiorentina: nelle prossime ore sono attese le firme di Matias Moreno, mentre si riduce sensibilmente la distanza per portare in Laguna anche Simon Sohm. Lo riferisce Di Marzio.

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Moreno, il giorno delle firme

L’accordo tra Venezia e Fiorentina per Matias Moreno è ormai definito. Il difensore argentino è pronto a mettere nero su bianco l’intesa raggiunta, legandosi al club veneto con un contratto quadriennale. La dirigenza arancioneroverde ha lavorato con continuità per limare gli ultimi dettagli con la società viola e con l’entourage del giocatore: oggi è il giorno decisivo, con le firme di rito che precederanno gli annunci ufficiali.

Un innesto di prospettiva e sostanza, pensato per blindare la retroguardia e dare continuità alla crescita strutturale della rosa.

Sohm sempre più vicino

Il mercato in entrata non si ferma al centrale sudamericano. L’asse Venezia‑Fiorentina resta caldo anche per Simon Sohm, individuato come il profilo ideale per aggiungere fisicità e dinamismo alla linea mediana. Le contrattazioni delle ultime ore hanno avvicinato ulteriormente il centrocampista svizzero al trasferimento in Veneto, con un’intesa che ora appare più vicina rispetto ai giorni scorsi.

Il Venezia, dunque, accelera: un difensore in arrivo, un centrocampista sempre più vicino e un mercato che continua a muoversi con decisione e strategia.