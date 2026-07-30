Runjaic in conferenza: «Contento di essere qui per la terza stagione consecutiva. Zaniolo? Lo sosteniamo». Le sue parole

In occasione del Media Day dell’Udinese a Lienz, Kosta Runjaic ha incontrato i giornalisti per fare il punto sul lavoro svolto nelle prime settimane di preparazione e sulle prospettive della nuova stagione.

Il tecnico ha aperto il suo intervento con un saluto ai presenti, sottolineando il valore del ritiro in Austria, appuntamento ormai consolidato e giunto al terzo anno consecutivo. Un contesto che, secondo Runjaic, continua a rappresentare un ambiente ideale per lavorare con intensità, costruire il gruppo e gettare le basi della nuova Udinese.

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PAROLE – «Benvenuti a tutti a Lienz. Sono molto contento di essere qui per la terza stagione consecutiva. Ogni anno si riparte da zero e sappiamo che dovremo conquistare la salvezza il prima possibile. Da lì potremo costruire il resto del nostro percorso. Ogni stagione bisogna ricominciare a spingere, lavorare intensamente e mettere in campo tutte le energie a disposizione».

FOCUS – «Il nostro focus deve essere sulle prestazioni e sul lavoro quotidiano, senza perderci troppo nelle dichiarazioni. In questo momento dobbiamo prepararci nel migliore dei modi per iniziare bene la stagione».

RITIRO – «Siamo al termine della quarta settimana di preparazione e ho trovato un’ottima mentalità e una grande predisposizione al lavoro. Ci alleniamo con intensità, ma ci sono anche momenti dedicati al recupero e al team building, aspetti fondamentali per creare un gruppo forte e arrivare con le giuste energie all’inizio del campionato».

AMICHEVOLI – «C’è ancora molto da fare. È importante fornire continuamente i giusti feedback ai giocatori e utilizzare queste partite per provare quello che stiamo costruendo durante gli allenamenti. In questo momento il risultato non è la priorità: voglio vedere sul campo ciò che prepariamo durante la settimana. Vincere aiuta sempre dal punto di vista mentale, ma il nostro obiettivo resta arrivare pronti all’inizio della stagione. L’idea è permettere a ogni giocatore di disputare almeno 60 minuti nelle prossime due amichevoli. Se qualcuno non dovesse essere nelle condizioni di farlo lo sostituiremo, perché in questa fase vogliamo soprattutto evitare infortuni».

NUOVI ACQUISTI – «Unai Gomez è un giocatore che si inserisce perfettamente nella nostra rosa. Gioca con entusiasmo, passione e grande intensità. Credo che all’Udinese potrà esprimere tutto il potenziale che ha già dimostrato di possedere. Vojvoda porta esperienza e conosce molto bene la Serie A. È un leader, un calciatore di qualità, ma come tutti avrà bisogno di un po’ di tempo per adattarsi ai nuovi compagni e ai nostri meccanismi di gioco».

ATTA – «Ad Arthur Atta auguro il meglio per la sua carriera. È un esempio di come a Udine un giovane possa crescere e raggiungere un livello molto alto. Il suo trasferimento apre nuove opportunità per altri giocatori che potranno mettersi in mostra. Abbiamo piena fiducia in Maduka e siamo convinti che abbia tutte le qualità per diventare uno dei migliori portieri della Serie A».

ZANIOLO – «In questa terza stagione dobbiamo confermarci. Le qualità dei singoli emergono quando tutta la squadra mantiene un livello elevato. Thauvin e Atta sono cresciuti grazie al lavoro del gruppo e stiamo cercando di fare lo stesso con Zaniolo. Ha ereditato il numero 10 e un ruolo importante nella squadra. Finora ha lavorato molto bene: è un ragazzo predisposto al sacrificio, arriva da una stagione positiva tra gol e assist e il suo valore è tornato a crescere.

Lo sosteniamo ogni giorno. Sta lavorando con grande intensità e non vede l’ora di iniziare il campionato per ripagare la fiducia, l’affetto e il rispetto ricevuti dal club e dai tifosi. Indossare il numero 10 comporta responsabilità, ma sono convinto che possa essere un esempio sia in allenamento sia in partita. Mi aspetto molto da lui e sono ottimista su quello che potrà dare durante questa stagione».