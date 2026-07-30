Frosinone su Younes Taha, offerta al Twente per l’attacco: chi è il talento marocchino-olandese

Il Frosinone mette gli occhi su Younes Taha, il mercato entra nel vivo dopo l’arrivo di Akpoguma: chi è l’attaccante del Twente e cosa può portare ai ciociari

Il Frosinone continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione in Serie A. Il club ciociaro lavora su più fronti, con l’obiettivo di inserire qualità, fisicità e alternative in diversi reparti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi più caldi per l’attacco è quello di Younes Taha, calciatore marocchino con cittadinanza olandese di proprietà del Twente.

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Il quotidiano ha fatto il punto sulle manovre dei gialloblù: «Capitolo Frosinone: ieri il difensore nigeriano Kevin Akpoguma (31) ha fatto le visite mediche. I ciociari si muovono comunque su più tavoli, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in tutti i reparti. L’offerta da 2 milioni di euro presentata per l’attaccante marocchino, con cittadinanza olandese, Younes Taha (23) è stata ritenuta bassa dal Twente. Resta da capire se ci sarà un rilancio. Non solo: sono state presentate proposte anche per il difensore del Fenerbahce Omar Fayed (23) e per Paul Joly (26), terzino destro in forza al Kaiserslautern».

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Chi è Younes Taha: ruolo e caratteristiche

Younes Taha El Idrissi è un calciatore classe 2002, nato ad Amsterdam il 27 novembre 2002. È un profilo offensivo mancino, alto circa 1,76 metri, capace di agire principalmente da ala destra, ma utilizzabile anche da trequartista o da esterno offensivo su entrambe le corsie.

Non si tratta di un centravanti puro, ma di un giocatore più portato alla rifinitura, all’uno contro uno e alla creazione di superiorità negli ultimi trenta metri. Per questo motivo può rappresentare una soluzione interessante per un Frosinone alla ricerca di imprevedibilità e qualità tecnica nel reparto avanzato.

Younes Taha, carriera e percorso

Il percorso di Taha si è sviluppato in Olanda, dove ha completato la sua formazione calcistica prima di emergere con il PEC Zwolle. Proprio lì ha vissuto una delle stagioni più importanti della sua giovane carriera, contribuendo alla promozione in Eredivisie con numeri rilevanti in zona offensiva.

Successivamente è arrivato il passaggio al Twente, club con cui ha iniziato a confrontarsi con un livello più alto e con maggiori pressioni. Dopo due stagioni a Enschede, il prestito al Groningen ha rappresentato un ulteriore passaggio di crescita, utile per trovare minutaggio, continuità e responsabilità.

Younes Taha, qualità tecniche e fisiche

Dal punto di vista tecnico, Taha è un mancino creativo. Ama partire da destra per rientrare sul piede forte, cercare il dribbling, dialogare tra le linee e attaccare la porta con conduzioni palla al piede. Le sue qualità principali sono sensibilità tecnica, cambio di direzione, visione offensiva e capacità di incidere negli spazi stretti.

Fisicamente non è un giocatore dominante nei duelli, ma compensa con agilità, rapidità nei primi metri e buona coordinazione. Dovrà però crescere nell’intensità, nella continuità e nell’impatto con un campionato fisico e tatticamente esigente come la Serie A.

Perché Younes Taha piace al Frosinone

Il Frosinone vede in Younes Taha un profilo giovane, duttile e con margini di crescita. Potrebbe essere utilizzato da ala, trequartista o seconda punta in un attacco mobile, offrendo soluzioni diverse rispetto ai profili più tradizionali.

L’offerta da 2 milioni di euro è stata giudicata bassa dal Twente, ma la pista resta da seguire. In caso di rilancio, Taha potrebbe diventare un innesto di prospettiva per il nuovo Frosinone formato Serie A.