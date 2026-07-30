Bologna, Holm vuole rilanciarsi in rossoblù: Tedesco aspetta il suo esterno

Emil Holm vuole riprendersi il Bologna, lo svedese vuole giocarsi le sue carte dopo l’esperienza dello scorso anno in prestito alla Juventus

Emil Holm vuole riprendersi il Bologna. Dopo l’esperienza alla Juventus nella scorsa stagione, l’esterno svedese è rientrato in rossoblù con l’obiettivo di ritagliarsi spazio e dimostrare il proprio valore. Al momento, il giocatore sta lavorando per mettersi definitivamente alle spalle lo strappo al polpaccio rimediato quando vestiva ancora la maglia bianconera.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A fare il punto sulla situazione è il Corriere dello Sport, che racconta la volontà del calciatore e la soddisfazione del club emiliano. In casa Bologna, infatti, la posizione di Holm viene letta come un segnale importante nei confronti del nuovo progetto tecnico guidato da Domenico Tedesco.

Bologna Holm, il segnale al club e a Tedesco

Secondo il quotidiano, il Bologna ha accolto positivamente l’atteggiamento dello svedese: «Sì, quelli del Bologna hanno accolto con soddisfazione quella che almeno a oggi sembra la volontà ferma di Holm, che ora come ora sta lavorando per mettersi alle spalle lo strappo a un polpaccio rimediato quando lo svedese giocava ancora nella Juventus».

Una presa di posizione che rappresenta un attestato di fiducia verso l’ambiente rossoblù. Il mercato, però, resta aperto e nulla può essere considerato definitivo. Lo stesso Corriere dello Sport sottolinea infatti che, in caso di offerta importante da parte di un club impegnato nelle coppe europee, gli scenari potrebbero anche cambiare.

Bologna Holm, le qualità dell’esterno svedese

Il punto centrale, per il Bologna, è recuperare la miglior versione di Holm. Quando sta bene fisicamente, l’ex Juventus può garantire corsa, fisicità e continuità sulla fascia. Il quotidiano evidenzia proprio questo aspetto: «per il Bologna è già costruttivo sapere come Holm non veda l’ora di tornare a giocare, rendendosi conto di quello che è in grado di assicurare quando sta bene fisicamente».

Bologna Holm, un profilo utile in entrambe le fasi

Holm può diventare una risorsa preziosa per Tedesco, soprattutto per la sua capacità di incidere sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Come riportato ancora dal Corriere dello Sport, «in quella attiva ha una corsa e un passo da grande esterno ma anche in quella passiva sa cavarsela contro tutti».

Il Bologna osserva, valuta e aspetta. La volontà del giocatore è chiara: rientrare, recuperare al meglio e provare a diventare protagonista in rossoblù.