Inter, Massolin tra infortunio e mercato: chi è il talento francese che non partirà per Hong Kong

Yanis Massolin, il ritiro estivo con l’Inter si complica: Chivu non lo porta in tournée per via di un infortunio e del mercato. Chi è l’ex Modena?

Yanis Massolin è uno dei nomi più discussi in casa Inter in questa fase di preparazione estiva. Il centrocampista francese classe 2002, acquistato dai nerazzurri già a gennaio dal Modena, è arrivato a Milano soltanto in estate con l’obiettivo di giocarsi le proprie carte nel ritiro agli ordini di Cristian Chivu.

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Le aspettative erano alte, anche perché l’assenza di diversi titolari impegnati dopo i Mondiali avrebbe potuto aprire spazio a valutazioni più approfondite. Tra i tifosi c’era curiosità nel vedere all’opera un profilo fisicamente particolare, tecnico e ancora da scoprire nel contesto nerazzurro. Il percorso, però, si è complicato subito.

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Un problema muscolare ha condizionato i primi giorni di lavoro e ha impedito a Massolin di prendere parte alle prime due uscite estive. A questo punto, anche per ragioni legate al calciomercato, Chivu ha deciso di non convocarlo per la tournée a Hong Kong. Una scelta significativa, che conferma come il futuro immediato del francese possa essere lontano da Milano.

Inter Massolin, possibile prestito in Serie A

La linea dell’Inter sembra abbastanza chiara: il club crede nelle potenzialità di Massolin, ma al momento preferirebbe girarlo in prestito, possibilmente in Serie A, per permettergli di giocare con continuità. Tra le squadre interessate c’è anche il Monza di Ivan Juric, neopromosso e già attivo sui giovani nerazzurri dopo l’arrivo di Akinsanmiro.

Lo scenario più probabile è quindi quello di una cessione temporanea. In questo caso, Massolin lascerebbe l’Inter senza aver mai vestito la maglia nerazzurra neppure in amichevole. Diversa la situazione di Kristjan Asllani, anche lui assente dalla tournée ma considerato in uscita con l’obiettivo di una cessione a titolo definitivo.

Chi è Yanis Massolin: carriera e percorso

Yanis Massolin è nato a Moulins il 20 settembre 2002. Mancino, alto 1,97 metri e dotato di un fisico imponente, è un centrocampista atipico per struttura e caratteristiche. Può agire da mezzala, da trequartista e, in alcuni contesti, anche da seconda punta.

La sua carriera è iniziata in Francia, tra diversi settori giovanili, prima della svolta con il Clermont Foot, club con cui ha firmato il primo contratto professionistico ed è riuscito a debuttare in Ligue 1. Successivamente ha giocato in Belgio con il Royal Francs Borains, dove ha raccolto minuti, esperienza e continuità.

Il passaggio al Modena ha segnato una tappa decisiva. Dopo un avvio graduale in Serie B, Massolin ha aumentato il proprio minutaggio, diventando un elemento sempre più importante e attirando l’attenzione dell’Inter.

Massolin Inter, qualità tecniche e caratteristiche fisiche

Il tratto distintivo di Massolin è il mix tra fisicità e tecnica individuale. Nonostante l’altezza, non è soltanto un giocatore di presenza: ha coordinazione, buon controllo del pallone, capacità di rifinire e qualità nel portare palla tra le linee.

È stato definito «un marziano» e anche un «numero 10 di un metro e 97 centimetri», descrizioni che rendono bene l’idea di un profilo fuori dagli schemi. Il suo mancino può diventare un’arma importante, così come la capacità di creare superiorità in zone centrali e offensive.

Inter Massolin, cosa manca per il salto definitivo

Per imporsi a livelli più alti, Massolin dovrà crescere soprattutto in intensità, continuità e adattamento tattico. In una squadra come l’Inter, il talento non basta: servono ritmo, letture senza palla e capacità di reggere la pressione.

Il prestito potrebbe quindi rappresentare la soluzione più utile. L’Inter vuole mantenerne il controllo, ma allo stesso tempo garantirgli un percorso vero. Il futuro di Massolin passa dai minuti: per trasformare il potenziale in certezza servirà una stagione da protagonista.