Cuadrado, futuro ancora da decidere: «Ci sono offerte dagli Stati Uniti, dal Messico e una dall’Europa»

Juan Cuadrado rompe il silenzio in merito al proprio futuro, l’esterno valuta le prossime mosse dopo l’addio al Pisa da svincolato

Il futuro di Juan Cuadrado resta ancora tutto da definire. L’esterno colombiano, intervenuto a margine di un evento, ha fatto il punto sulla propria situazione, confermando l’esistenza di diversi contatti per proseguire la carriera lontano dall’ultima esperienza.

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Il giocatore sta valutando le opzioni insieme al proprio entourage, senza però voler prendere decisioni affrettate. Sul tavolo ci sarebbero proposte dagli Stati Uniti, dal Messico e anche una possibilità in Europa, anche se quest’ultima appare ancora poco concreta.

Cuadrado futuro, la decisione passa anche dalla famiglia

Cuadrado ha spiegato così il momento: «Stiamo lavorando con il mio agente. Ci sono offerte dagli Stati Uniti, dal Messico e una dall’Europa, che non è molto certa, ma ne stiamo ancora parlando. Aspetto la volontà di Dio e, soprattutto, è una decisione che riguarda anche la mia famiglia. Perché non devo pensare solo a me stesso, ma anche a ciò che è meglio per mia moglie e i miei figli».

Una scelta, dunque, non solo sportiva ma anche familiare.