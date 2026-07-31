Roma a forza 4: Read, Schade, Nusa e Endrick per far sorridere Gasperini. Dentro alle mosse del club giallorosso

Roma, ecco le mosse di Tony D’Amico per rinforzare la rosa giallorossa a disposizione di Gasperini. Tutte le novità nome per nome

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più calda. La dirigenza giallorossa è al lavoro per consegnare al tecnico Gian Piero Gasperini una rosa altamente competitiva, definendo gli ultimi innesti prima della partenza per il ritiro in Galles. Dopo aver già definito gli arrivi di Santiago Castro e del difensore Konstantinos Koulierakis, il direttore sportivo Tony D’Amico e la proprietà guidata da Ryan Friedkin stanno concentrando le proprie risorse su due ruoli chiave: l’esterno destro e l’ala offensiva.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Offerti 25 milioni al Feyenoord per Givairo Read

Sulla corsia di destra, il nome in cima alla lista delle preferenze è quello di Givairo Read, talento classe 2005 del Feyenoord. La Roma ha deciso di rompere gli indugi presentando un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro per superare la concorrenza del Nottingham Forest, fermatosi a 19 milioni più 2 di bonus. Sebbene il club olandese spinga per trattenere il calciatore — con il tecnico Giovanni van Bronckhorst disposto persino a valutarne la consegna della fascia di capitano — i giallorossi sono pronti a proporre all’esterno un contratto importante da quasi 4 milioni di euro a stagione.

Attacco, summit per Antonio Nusa: le alternative Schade e Abde

Per il reparto avanzato, la priorità assoluta di Gasperini rimane Antonio Nusa. Nella giornata odierna è previsto un vertice di mercato decisivo tra l’allenatore, Tony D’Amico e Ryan Friedkin per cercare di sbloccare la trattativa con il Lipsia. Il gioiello norvegese spinge per vestire la maglia romanista, ma resta da colmare la distanza tra la richiesta tedesca di 55 milioni di euro e la proposta capitolina ferma a 45 milioni.

Sullo sfondo restano monitorate le alternative: Kevin Schade del Brentford (valutato 45 milioni), Jean-Mattéo Bahoya e Mbaye, mentre la pista per Abde Ezzalzouli del Real Betis resta al momento più complessa.

La suggestione Endrick dal Real Madrid e i vincoli del Fair Play Finanziario

La dirigenza capitolina ha effettuato anche un sondaggio con il Real Madrid per Endrick e Franco Mastantuono. L’ipotesi di portare la stella brasiliana a Roma con la formula del prestito potrebbe prendere quota soprattutto in caso di una cessione di Matias Soulé, operazione che garantirebbe la necessaria copertura economica. Il tutto mentre la società mantiene altissima l’attenzione sui parametri del Fair Play Finanziario per limitare i rischi di sanzioni UEFA.