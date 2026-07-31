È morto Franco Baresi, il mondo del calcio piange la leggenda del Milan. Aveva 66 anni

È morto Franco Baresi, addio al capitano e alla leggenda del Milan. Aveva 66 anni

Il mondo dello sport piange una delle sue figure più iconiche ed emblematiche. All’età di 66 anni è scomparso Franco Baresi, storico capitano e simbolo indistruttibile del Milan. L’ex difensore, nato nel 1960, lottava da tempo contro una grave malattia. La notizia della sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutti gli appassionati del calcio italiano e internazionale.

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Il doloroso comunicato dell’AC Milan

Ad annunciare ufficialmente la triste notizia è stata la stessa società rossonera attraverso i propri canali social, esprimendo il profondo cordoglio di un’intera comunità sportiva che ha visto in Baresi un punto di riferimento fondamentale:

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

I trionfi in rossonero e la maglia numero 6

Con la sua straordinaria visione di gioco e l’inimitabile capacità di guidare il reparto arretrato, Franco Baresi ha segnato un’epoca irripetibile. Il suo legame con il Milan si è tradotto nel record storico di 719 presenze ufficiali. Durante la sua gloriosa militanza a San Siro, l’ex capitano ha conquistato un palmarès stellare: 6 scudetti in Serie A, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali e 4 Supercoppe Italiane.

L’impatto di Baresi sulla storia del club è stato così profondo da spingere la società a ritirare per sempre la sua maglia numero 6. Inoltre, a conferma di una stima incondizionata, dal 2020 l’ex numero sei ricopriva il ruolo di vicepresidente onorario della società milanese.

Il percorso con la Nazionale e l’eredità sportiva

Oltre ai successi ottenuti con il club, l’ex difensore è stato una colonna portante della Nazionale italiana, collezionando ben 81 presenze in tutte le competizioni ufficiali. Considerato all’unanimità tra i migliori interpreti del ruolo di tutti i tempi, Baresi lascia in eredità un modello fatto di classe, leadership silenziosa e attaccamento ai colori. La figura di Franco Baresi resterà scolpita per sempre nella memoria collettiva del calcio mondiale.