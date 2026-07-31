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Calcio italiano

Il pagellone dopo il caos Nazionale: promossi Malagò, Mancini e Ranieri, che flop Guardiola! I voti di Gazzetta evidenziano una grande verità

mauro.pioli

Published

3 ore ago

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Mancini Ranieri presentazione

Il pagellone dell’Italia dopo il caos riguardante la Nazionale degli ultimi giorni. Ecco i voti e l’analisi completa

Si è finalmente conclusa la convulsa vicenda legata alla scelta del nuovo Commissario Tecnico della Nazionale azzurra. Dopo giorni caratterizzati da colpi di scena, trattative serrate e un pizzico di caos istituzionale che ha fatto discutere l’intero panorama calcistico, è tempo di tirare le somme. Attraverso una lettura ironica ma puntuale degli eventi, le pagelle stilate da La Gazzetta dello Sport tracciano il bilancio di chi è uscito vincitore e di chi ha deluso le aspettative nella corsa alla panchina dell’Italia.

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Promossi a pieni voti: la regia istituzionale e i grandi saggi

Il vero dominatore di tutta la trattativa è stato il presidente Giovanni Malagò, che si guadagna un 10 pieno per la gestione strategica della vicenda. Con consumata abilità e una spiccata dose di esperienza, il numero uno dello sport italiano ha orchestrato ogni passaggio della complessa partita politica e sportiva all’interno delle sedi federali.

Subito dietro si piazzano Roberto Mancini e Claudio Ranieri, entrambi valutati con un 9 per il valore e la solidità garantiti alla causa. Voti di assoluto rilievo anche per Gianfranco Zola, Andrea Pirlo e Franco Baldini, a cui viene attribuito un 8 per la credibilità e la disponibilità dimostrate (e non sempre concretizzate come nel caso del Maestro) nel progetto di rilancio del movimento azzurro.

La sufficienza per Maldini e Leonardo, giudizio sospeso per Conte

Raggiungono invece soltanto la sufficienza con un 6 in pagella Paolo Maldini e Leonardo. Posizione completamente sospesa e giudizio rinviato con un SV per Antonio Conte, rimasto defilato rispetto agli sviluppi decisivi per la nomina finale.

La delusione Guardiola: la pesante bocciatura

La nota più critica di tutta la vicenda riguarda Pep Guardiola, a cui viene assegnato un 4 in pagella. Inizialmente percepito come un profilo quasi divino e irraggiungibile, il tecnico catalano ha visto ridimensionarsi l’aura da intoccabile nel momento in cui la trattativa è passata ai dettagli economici, caratterizzata dalla richiesta spropositata di 20 milioni di euro d’ingaggio annui. Un atteggiamento giudicato deludente per un allenatore che, dopo aver vinto e guadagnato qualsiasi titolo, avrebbe potuto cogliere la sfida affascinante ed eroica di guidare la selezione italiana al fianco di figure storiche del nostro calcio.

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